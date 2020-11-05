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По центру Рязани проехала колонна мотоциклистов

7info

В среду, 4 ноября, в Рязани прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

На сайте мэрии сообщается, что одним из них стал проезд колонны мотоциклистов по центру города. Байкеры с флагами России проехали от площади Победы через Первомайский проспект, улицу Ленина, площадь Театральную, улицы Есенина, Спортивную, Дзержинского. Финишировали они вновь на площади Победы. 

Участниками проезда стали байкеры рязанского отделения мотоклуба «Ночные Волки». Они ехали, в том числе, и на мотоциклах «Урал». Техника этой марки использовалась в годы Великой Отечественной войны.

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