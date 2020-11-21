Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12.00 21 ноября в Рязани и области выявлено 13 тыс 2 человека с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 6758 , Касимов – 320, Сасово – 269, Скопин – 416, Рыбное – 303, Михайлов – 147, Ряжск – 331, Спасск – 81, Шацк – 74, Клепики – 70, Кораблино – 87, Новомичуринск – 206.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 111;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 78;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 190;
Клепиковский район – 227;
Кораблинский район – 47;
Милославский район – 60;
Михайловский район – 179;
Пителинский район – 10;
Пронский район – 67;
Путятинский район – 40;
Рыбновский район – 202;
Ряжский район – 58;
Рязанский район – 545;
Сапожковский район – 21;
Сараевский район – 112;
Сасовский район – 80;
Скопинский район – 210;
Спасский район – 179;
Старожиловский район – 107;
Ухоловский район – 23;
Чучковский район – 84;
Шацкий район – 86;
Шиловский район – 203.