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Николай Любимов поздравил рязанских школьников с юбилеем РДШ

Елена Лобанова

В пятницу, 23 октября, Николай Любимов в режиме видеоконференцсвязи поздравил рязанских школьников с пятилетием РДШ, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Основная цель таких мероприятий — создание правильных ценностей у молодежи. Благодаря встречам с политическими деятелями, учеными, спортсменами, представителями сферы культуры и искусства школьники выбирают верный путь. 

— РДШ служит хорошим социальным лифтом для молодых людей и открывает перед каждым, кто вступил в его ряды, большие перспективы. Уверен, что это движение будет успешно развиваться, и мы совместно сможем реализовать немало полезных для рязанских школьников идей, — сказал Николай Любимов. 

Молодые люди задавали немало вопросов губернатору о системе образования и дистанционных технология при обучении, востребованных профессиях и работе в каникулы. Особое внимание подростки уделили детству и юности главы региона. 

Николай Любимов затронул и тему волонтерства. Он заметил, что в настоящее время в рядах активистов насчитывается более 75 000 человек. Губернатор поблагодарил волонтеров за помощь, которую они ежедневно оказывают на безвозмездной основе. 

В конце встречи глава региона дал несколько советов членам РДШ. 

— Чтобы по жизни двигаться вперед, нужно стараться выполнять свою работу качественно, на совесть, чем бы ты ни занимался, идти к своей цели, не отступая перед трудностями, расставлять приоритеты и никогда не откладывать на завтра то, что можно делать сегодня, — подчеркнул Николай Любимов.

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