Николай Любимов поздравил рязанских школьников с юбилеем РДШ

В пятницу, 23 октября, Николай Любимов в режиме видеоконференцсвязи поздравил рязанских школьников с пятилетием РДШ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Основная цель таких мероприятий — создание правильных ценностей у молодежи. Благодаря встречам с политическими деятелями, учеными, спортсменами, представителями сферы культуры и искусства школьники выбирают верный путь.
Молодые люди задавали немало вопросов губернатору о системе образования и дистанционных технология при обучении, востребованных профессиях и работе в каникулы. Особое внимание подростки уделили детству и юности главы региона.
Николай Любимов затронул и тему волонтерства. Он заметил, что в настоящее время в рядах активистов насчитывается более 75 000 человек. Губернатор поблагодарил волонтеров за помощь, которую они ежедневно оказывают на безвозмездной основе.
В конце встречи глава региона дал несколько советов членам РДШ.