Николай Любимов обратил внимание правоохранителей на проблему домашнего насилия

17 ноября в Рязани прошло совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Его провёл губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На совещании обсудили вопросы предотвращения преступлений на бытовой почве и затронули проблему домашнего насилия.

Бытовая преступность ввиду особой социальной опасности требует постоянного совершенствования мер профилактики. Наша задача не только выявлять и пресекать подобные правонарушения, но и своевременно устранять сами причины, – отметил глава региона.

Любимов добавил, что эффективно такая работа будет выполняться только в том случае, если правоохранительные органы будут активно взаимодействовать с правозащитными организациями. На проблему домашнего насилия и бытовые преступления губернатор попросил обратить серьёзное внимание.

Кроме того, на заседании обсудили реализацию нацпроекта «Экология», поддержку граждан в период пандемии. Поговорили и о мерах по повышению эффективности исполнения судебных решений имущественного и неимущественного характера, должниками по которым выступают органы государственной власти Рязанской области и органы местного самоуправления, сообщает сайт регионального правительства.