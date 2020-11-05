На пожаре в Пронске погибла пожилая женщина

Во время пожара в Пронске погибла 77-летняя пенсионерка. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Пожар в доме на улице Набережной случился рано утром в четверг, 5 ноября. Сообщение о нём поступило в МЧС с запозданием: кто-то увидел зарево, когда дом уже вовсю полыхал.

По словам начальника местной пожарной части Сергея Колганова, спасатели прибыли на место оперативно, но к этому времени тушить уже было практически нечего.

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При разборе завалов в доме нашли трупы женщины и её кошки. По словам соседки, вечером перед пожаром она заходила к пенсионерке, чтобы проверить давление. Тогда ничто беду не предвещало.

Также сообщается, что внук погибшей работает в пожарной части, сотрудники которой тушили возгорание.