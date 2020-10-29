На пожаре в центре Рязани эвакуировали 10 человек

Во время пожара на Первомайском проспекте в Рязани эвакуировали 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по рязанской области.

Пожар в центре Рязани случился в четверг, 29 октября, в 13.59. Огнём была повреждена комната в многоквартирном жилом доме. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

На пожаре был спасён человек, 10 человек эвакуировали. Причина случившегося и ущерб устанавливаются.

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На место происшествия выезжали 5 пожарных автомобилей, 20 человек личного состава Государственной противопожарной службы.