«Мы воплотим в жизнь лучшие идеи, представленные рязанцами» — Николай Любимов

В четверг, 12 ноября, в Москве состоялся форум «Сильные идеи для нового времени». На нем Николай Любимов пообещал воплотить лучшие идеи, которые предложили рязанцы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гендиректор стратегических инициатив Светлана Чупшева заметила, что на форуме граждане выдвинули множество идей по развитию сел. А с Рязанской областью АСИ уже начали осуществлять проект по поддержке жителей деревень.

По словам Николай Любимова, главная цель этой программы — улучшить качество жизни сельского населения, увеличить их доход от продажи собственной продукции.

На форуме также были представлены инициативы граждан по поддержки малого бизнеса, социальной защите старшего поколения и людей с ограниченными возможностями, развитию образования, спорта и межкультурного обмена.

— Мы обязательно поддержим и воплотим в жизнь лучшие идеи, представленные рязанцами. На платформе Форума были размещены 95 идей жителей нашего региона по всем семи направлениям, из них отобрано 10, по которым уже ведется работа. Их я обсуждал с Максимом Решетниковым во время его визита в Рязань, — подчеркнул глава региона.

По словам Николая Любимова, министр экономического развития РФ высоко оценил идею Ильи Володина ASSI START. Рязанец предложил создать электронный сервис, который обеспечивает простую трансформацию бизнеса в онлайн-режим, позволяет быстро открыть свое дело без вложений и управлять с минимальными расходами.