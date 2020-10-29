Мэрия рассказала, какие кафе собираются открыть в ЦПКиО

Администрация Рязани рассказала, какие кафе собираются открыть в ЦПКиО. Соответствующие комментарии появились в группе администрации в соцсети ВКонтакте.
Напомним, ранее мэрия предложила жителям Рязани выбрать зону, где будет размещено кафе. На выбор было предложено 7 мест.
В социальных сетях после этого развернулась дискуссия. Рязанцы опасаются, что для строительства будут вырубаться деревья. Кроме того, люди опасаются, что в парке после этого появится больше пьяных граждан. В то же время многие поддерживают идею создания семейного кафе с мороженым, сладостями и напитками.
В ответе администрации говорится, что кафе будут нестационарные, легковозводимые.
Был поднят и ещё один вопрос, актуальный во многих местах Рязани – отсутствие общественных туалетов.
В мэрии сообщили, что проектом обустройства кафе планируется установка туалетной комнаты, которой смогут пользоваться все посетители парка.
Кроме этого на территории Центрального парка культуры и отдыха около входа со стороны улицы Пушкина установлены стационарные туалетные модули. В настоящее время проводятся работы по их подключению к сетям снабжения. В скором времени туалеты заработают в штатном режиме.