Мэрия рассказала, какие кафе собираются открыть в ЦПКиО

Администрация Рязани рассказала, какие кафе собираются открыть в ЦПКиО. Соответствующие комментарии появились в группе администрации в соцсети ВКонтакте.

Напомним, ранее мэрия предложила жителям Рязани выбрать зону, где будет размещено кафе. На выбор было предложено 7 мест.

В социальных сетях после этого развернулась дискуссия. Рязанцы опасаются, что для строительства будут вырубаться деревья. Кроме того, люди опасаются, что в парке после этого появится больше пьяных граждан. В то же время многие поддерживают идею создания семейного кафе с мороженым, сладостями и напитками.

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В ответе администрации говорится, что кафе будут нестационарные, легковозводимые.

– Место размещения объектов будет выбрано при строжайшем соблюдении экосистемы парка, не допуская удаления деревьев, нарушения флоры и фауны парка, – говорится в сообщении. – Кафе будут спланированы таким образом, чтобы обеспечить их доступность и качество питания, с акцентом на семейное посещение, детское питание, рязанские кулинарные изделия и блюда рязанской кухни.

Был поднят и ещё один вопрос, актуальный во многих местах Рязани – отсутствие общественных туалетов.

В мэрии сообщили, что проектом обустройства кафе планируется установка туалетной комнаты, которой смогут пользоваться все посетители парка.

Кроме этого на территории Центрального парка культуры и отдыха около входа со стороны улицы Пушкина установлены стационарные туалетные модули. В настоящее время проводятся работы по их подключению к сетям снабжения. В скором времени туалеты заработают в штатном режиме.