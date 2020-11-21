Мэрия обновила статистику заболеваемости по районам Рязани

Мэрия обновила статистику заболеваемости коронавирусом по районам Рязани. Данные размещены на официальном сайте городской администрации.

На 12 часов пятницы, 20 ноября, в Рязанской области зарегистрировано 12 тыс 886 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани с начала пандемии заболели уже 6 тыс 683 жителя.

Самый «заражённый» район города – Московский. В общей сложности там выявлено уже 2063 случая коронавируса.

В Октябрьском районе Рязани заразились 1868 человек, в Железнодорожном – 1674. Меньше всего заболевших в Советском районе – 1078.