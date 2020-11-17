Мэрия назвала самые «заражённые» районы Рязани

Администрация Рязани сообщила актуальную информацию о заболеваемости по районам города. Свежие данные размещены на официальном сайте мэрии.

На 12 часов 16 ноября в Рязанской области зарегистрировано 12 тыс 428 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели в общей сложности 6 тыс 410 жителей.

Самый «заражённый» район города – Московский. В нём с начала пандемии заболели уже 2 тыс 13 человек.

На втором месте по числу заболевший – Октябрьский район Рязани. Там заразился 1771 житель.

В Железнодорожном районе зарегистрировано 1590 случаев. Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани – 1036.