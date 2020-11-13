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Как правильно выбрать кресло для плодотворной работы и вальяжного отдыха

7info

Одна из важных составляющих комфортной работы и уютного отдыха — правильно и со вкусом подобранное кресло. Когда этот предмет мебели максимально удобен, то его хозяин может избежать многих неприятных болезней, связанных с неправильной посадкой.

Время подставить спину

Компьютерное кресло — неизбежный спутник трудовых будней для десятков тысяч рязанцев. Но требования к такому аксессуару будет зависеть от специфики вашей работы.

Если вы пользуетесь монитором один-два часа в день, то основными требованиями к креслу, наряду с удачным цветовым и дизайнерским решением, будет фиксированная спинка и возможность регулировать сидение по высоте. Для непродолжительного бдения у экрана вам подойдёт компьютерное кресло с невысокой спинкой, доходящей до лопаток.

Изображение Максим Калмыков с сайта Pixabay

Если вы корпите у монитора полный рабочий день и хотите чувствовать себя вольготно, то берите кресло с подлокотниками, подголовниками и анатомической спинкой, которая будет повторять, извините за тавтологию, оптимальное положение спины.

— Кресло — это важнейшая часть рабочего места — считает старший менеджер одного из рязанских мебельных центров Игорь Ширяев. — Здесь вы будете жить треть суток, а значит перед покупкой не стесняйтесь примерить ту или иную модель на себя, ощутить материал, ширину, надёжность товара, задать любой вопрос продавцу-консультанту. В общем, проведите полный тест-драйв.

Маленькие мебельные хитрости

В идеале подлокотники, спинка и подголовник компьютерного кресла должны регулироваться по высоте и по углу наклона. У некоторых продвинутых моделей при качании подлокотники трансформируются и уезжают назад вместе со спинкой. В этой ситуации локти удобно перемещаются назад вместе с телом.

— Здесь важен еще один нюанс, — убеждён эксперт. Когда вы хотите сделать паузу, откидываясь на кресле и принимая полулежачее положение, ноги рискуют повиснуть в воздухе. Чтобы избежать такого дискомфорта, многие производители делают выдвижную подушку для ног. Это очень удобно и помогает в минуту расслабления снять с них нагрузку.

Сиденье должно быть в меру упругое, с анатомической выемкой, с утолщениями по периметру, с округлыми краями. Это улучшает кровообращения в мышцах бедра и ягодиц. Желательно, чтобы материал кресла легко чистился и был гигроскопичным.

Если ваш рост или вес не укладывается в стандартные параметры — выбирайте кресло с высокой регулируемой спинкой и широким сиденьем. И обязательно поинтересуйтесь у продавца, на какую нагрузку рассчитано это кресло.

Теперь несколько слов о роликах. Они могут быть пластиковые, с прорезиненным или силиконовым покрытием. Первые хорошо подойдут для ковра. Чтобы не испортить ламинат, выбирайте мягкие, прорезиненные колёсики. Причем второй вариант куда более бесшумный, что наверняка порадует не только вас, но и соседей.

Изображение Katrina_S с сайта Pixabay

Пространство для релакса

А теперь отвлечемся от напряжённых рабочих будней и попробуем сформулировать несколько ключевых рекомендаций по поиску удобного кресла для отдыха. Или даже сна, если мы ведем речь про кресло-кровать.

Итак, если вы ищете идеальное место для релаксации, обратите внимание на несколько параметров и особенностей.

Сиденье должно быть слегка наклонено назад — на кресле с ровной горизонтальной спинкой сидеть не очень удобно. Его оптимальная высота — 40-50 см. Слишком низкое кресло создаст лишнюю нагрузку на бёдра и ягодицы, а на слишком высокое просто неудобно садиться.

Наиболее комфортная глубина сиденья — 50-60 см. А вот для более крупных моделей кресел потребуются дополнительные подушки в форме валика.

Изображение Engin Akyurt с сайта Pixabay

Наиболее распространенная ширина сидения — от 50 до 70 см. Для людей с внушительной комплекцией она обычно составляет 70-90 сантиметров. Но если вы не обладаете внушительными габаритами, то в слишком широком кресле придётся тянуться к подлокотникам.

Модели с низкой спинкой подойдут, если вы планируете отдыхать в кресле полулёжа. А если любите сидеть, откинувшись назад, такой вариант не подойдёт — шея и плечи быстро устанут без опоры.

Мешок возможностей

Напоследок несколько слов о конфигурации и материале для кресел. Деревянный каркас — это не стареющая кресельная классика. Он прочен, экологичен и долговечен. Самые престижные породы — бук, дуб, орех и ясень. Но учтите, что части качественного деревянного каркаса должны быть соединены болтами, а не шурупами или клеем.

Каркасы из ДСП и МДФ самые дешёвые. Если вы хотите приобрести добротную мебель, но денег в обрез, обратите взор на комбинированные варианты: например, сочетание ДСП и дерева.

Что же касается наполнителя, то в премиальных моделях используют натуральный латекс или конский волос. Для мебели среднего ценового сегмента пенополиуретан или холофайбер. Для модных в молодёжной среде кресел-мешков и бескаркасных моделей используется комфорэль — полистироловые шарики с силиконовым покрытием.

Изображение Stefano Ferrario с сайта Pixabay

Если вы не поклонник классики и любитель вальяжно развалиться с книгой или гаджетом в руках, то кресло-мешок из плотного материала (скотчгарда, микрофибры, искусственной кожи) — это исполнение давней мечты. Они отлично вписываются в любой современный интерьер, легко перемещаются, удобны в уходе. В них очень комфортно сидеть, так как эти кресла принимают форму тела.

Помните, что кресло — это пожалуй самый многофункциональный предмет мебели. Находясь в нем, вы можете работать, расслабляться после трудного дня, читать книгу, смотреть фильм или телепередачу, смаковать любимый напиток. Здесь же можно уютно разместить гостей.

Правильно подобрав эту деталь интерьера, вы заметно повысите качество и восприятие жизни как себе, так и близким людям. Только не забудьте чередовать сидячую работу и вольготный отдых с разумной физической активностью.

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