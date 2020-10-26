ФК «Рязань» выиграл в третьем матче подряд

В субботу, 24 октября, футбольный клуб «Рязань» принимал на своём поле ФК «Химки-М». Подопечные Виктора Навоченко победили 3:1 и занимают 4-ю строчку в турнирной таблице.

В субботнем матче дубль на счету Владислава Фасхутдинова, ещё один мяч забил Павел Поляков.

Для рязанской команды эта победа стала третьей подряд.

Следующий матч «горожане» сыграют в гостях. Это будет самый дальний выезд в рамках турнира – в Сахалин. 29 октября подопечные Виктора Навоченко сыграют на острове против одноимённого клуба.