Елена Сорокина проверила ход работ в сквере «Солнечный круг»

В пятницу, 30 октября, мэр Рязани приехала в сквер «Солнечный круг», чтобы проверить ход ремонтных работ. Об этом она сообщила на своей странице в facebook.
Благоустройство данной территории проходит в рамках проекта местных инициатив.
Ранее выпускники школы №48 на всероссийском конкурсе представили проект информационной остановки. Данный дизайн взяли за основу. Так, на новой остановке будут размещены баннеры, рассказывающие о музыканте Пирогове. В этом же сквере ему поставили памятник в виду скрипичного ключа.
В настоящее время на участке уже удалили старое асфальтовое покрытие и плитку на остановочном комплексе, спилили два аварийных тополя и установили поребрик. Сейчас ведет щебенение дорожек.