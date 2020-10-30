Елена Сорокина проверила ход работ в сквере «Солнечный круг»

В пятницу, 30 октября, мэр Рязани приехала в сквер «Солнечный круг», чтобы проверить ход ремонтных работ. Об этом она сообщила на своей странице в facebook.

Благоустройство данной территории проходит в рамках проекта местных инициатив.

— Сквер на улице Октябрьской — довольно оживленное и посещаемое жителями место. Неподалеку расположен парк Советско-польского братства по оружию. Сейчас в сквере «Солнечный круг» идет третий этап благоустройства территории и расположенной рядом остановки общественного транспорта, — рассказала Елена Сорокина.

Ранее выпускники школы №48 на всероссийском конкурсе представили проект информационной остановки. Данный дизайн взяли за основу. Так, на новой остановке будут размещены баннеры, рассказывающие о музыканте Пирогове. В этом же сквере ему поставили памятник в виду скрипичного ключа.

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В настоящее время на участке уже удалили старое асфальтовое покрытие и плитку на остановочном комплексе, спилили два аварийных тополя и установили поребрик. Сейчас ведет щебенение дорожек.

— Я благодарю местных активистов и представителей депутатского корпуса за совместную работу и удачную реализацию такого оригинального проекта. Чем больше таких инициатив мы воплотим в жизнь, тем уютнее будет наш город, — сказала Елена Сорокина.