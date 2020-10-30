Пятница, 30 октября, 2020
6.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

Елена Сорокина проверила ход работ в сквере «Солнечный круг»

Елена Лобанова

В пятницу, 30 октября, мэр Рязани приехала в сквер «Солнечный круг», чтобы проверить ход ремонтных работ. Об этом она сообщила на своей странице в facebook. 

Благоустройство данной территории проходит в рамках проекта местных инициатив. 

— Сквер на улице Октябрьской — довольно оживленное и посещаемое жителями место. Неподалеку расположен парк Советско-польского братства по оружию. Сейчас в сквере «Солнечный круг» идет третий этап благоустройства территории и расположенной рядом остановки общественного транспорта, — рассказала Елена Сорокина. 

Ранее выпускники школы №48 на всероссийском конкурсе представили проект информационной остановки. Данный дизайн взяли за основу. Так, на новой остановке будут размещены баннеры, рассказывающие о музыканте Пирогове. В этом же сквере ему поставили памятник в виду скрипичного ключа. 

реклама

В настоящее время на участке уже удалили старое асфальтовое покрытие и плитку на остановочном комплексе, спилили два аварийных тополя и установили поребрик. Сейчас ведет щебенение дорожек. 

— Я благодарю местных активистов и представителей депутатского корпуса за совместную работу и удачную реализацию такого оригинального проекта. Чем больше таких инициатив мы воплотим в жизнь, тем уютнее будет наш город, — сказала Елена Сорокина.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Сорокина вручила памятный знак почетному гражданину Рязанской области

Администрация
В пятницу, 30 октября, Елена Сорокина поздравила с днем рождения почетного гражданина Рязанской области Евгения Баранкина и вручила ему памятный знак "925...
Узнать больше

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

В Пенсионном фонде рассказали, нужно ли при смене фамилии менять СНИЛС

Новости Рязани
Если у человека меняется фамилия, то обязательной процедурой становится внесение изменений в ряд документов. В числе обновляемых сведений – данные в индивидуальном...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

За время пандемии в РГУ заразились коронавирусом 13 человек

Новости Рязани
Двое студентов заболели в период первой волны и в настоящее время приступили к занятиям. Из восьми преподавателей пятеро уже вернулись к работе.
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 31 октября 10.00 – субботник по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21.10.00 – проект «Театр для малышей» в...
Узнать больше

За день госпитализировано более 60 рязанцев с коронавирусом

Коронавирус
На 18 часов 29 октября в лечебных учреждениях Рязани и области находится 426 человек, в том числе 6 детей.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Аркадий Фомин: Делаю осознанный выбор и чувствую большую ответственность

Акценты
В среду, 28 октября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин дал интервью рязанским журналистам. В течение 1,5 часов Аркадий Васильевич отвечал на вопросы, как о деятельности Думы, так и о личном.
Узнать больше

Роскачество выяснило, в каких кетчупах нет консервантов, сахарина и крахмала

Акценты
Первое исследование томатного кетчупа прошло в 2016 году: тогда большинство товаров были признаны качественными и безопасными. В 2020 году эксперты Роскачества провели...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+