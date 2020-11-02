Елена Митина: Главными критериями проекта федерального бюджета стали выполнение социальных обязательств перед гражданами

В понедельник, 2 ноября, состоялась встреча руководства профобъединения и председателей отраслевых профсоюзов региона. В мероприятии приняла участие депутат Госдумы, председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина.

Парламентарий рассказала об основных показателях бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 года, а также о принятии ФЗ о внесении изменений в Трудовой кодекс в части изменения оплаты труда работникам бюджетной сферы.

– Главными критериями проекта федерального бюджета стали выполнение социальных обязательств перед гражданами и финансирование обозначенных Президентом национальных приоритетов развития страны, – отметила Елена Митина.

В 2021 году предусмотрены средства на:

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– индексацию пенсий на 6,3% выше уровня инфляции,

– повышение МРОТ на 5,5%,

– на выплаты малоимущим семьям с детьми до семи лет (около 400 млрд рублей),

– на модернизацию первичного звена здравоохранения (90 млрд рублей),

– на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями (дополнительно 60 млрд рублей за счет повышения НДФЛ с доходов выше 5 млн рублей в год),

– на горячее питание школьников (60 млрд рублей),

– на создание новых школьных мест (77 млрд рублей),

— на федеральные доплаты классным руководителям по 5 тыс. рублей в месяц (75 млрд рублей),

– на создание 11000 дополнительных бюджетных мест в вузах,

– на продление в первом полугодии 2021 года льготной ипотеки под 6,5%.

Более 2,5 трлн рублей в ближайшие три года планируется выделить на развитие дорожной сети, а с учетом региональных дорожных фондов это более 6 трлн рублей.

Бюджетные расходы на цифровизацию составят 550 млрд рублей. Средства, в частности, пойдут на обеспечение граждан и учреждений социальной сферы широкополосным интернетом.

Елена Митина отметила, что перед первым чтением документ тщательно изучили в комитетах и фракциях. Замечания были изложены в сводном заключении Комитета по бюджету и налогам и в развернутом постановлении, которое ГД приняла вместе с проектом бюджета.

Одно из предложений депутатов касается поддержки регионов – необходимости сохранить в 2021 году объем дотации на сбалансированность региональных бюджетов на уровне не ниже 2020 года.

В случае поступления в 2021 году дополнительных доходов депутаты предлагают направить их на реализацию комплексной программы модернизации городского общественного транспорта и на субсидирование «сельской ипотеки».

Комитету по бюджету и налогам также поручено совместно с правительством подготовить изменения в законодательство, предусматривающие увеличение до 240 дней срока предоставления бюджетных кредитов.

Поправки к бюджету Комитет будет принимать до 18:00 9 ноября. Второе чтение запланировано на 24 ноября.