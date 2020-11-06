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Новости РязаниПроисшествия

Дело мужчины, жестоко избившего 3-летнего пасынка, передано в суд

7info

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Москвы. Мужчину обвиняют по двум статьям: ч. 3 ст. 30, п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, преступление было совершено утром 2 января 2020 года в дачном доме в селе Чёрная Слобода Путятинского района. Мужчина, проживавший там с женой и её 3-летним сыном, разозлился на пасынка за то, что тот проснулся и мешал ему спать.  Пьяный отчим сначала четыре раза ударил ребёнка кулаком в лицо, а затем взял за ноги и ударил головой о дверной косяк. 

После этого он бросил мальчика в кресло. Ребёнок вновь ударился головой – сначала о деревянный подлокотник, а затем об пол. Всё происходило на глазах матери мальчика, которая просила мужа прекратить избиение. 

– Лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинский помощи мальчик остался жив, – говорится в сообщении Следственного комитета. 

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Кроме того, во время расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина, вместе со знакомым в декабре 2019 года обокрал дом односельчанина. 

Обвиняемый находится под стражей. Свою вину он не признаёт. Тем не менее, уголовное дело с утрвеждённым обвинительным заключением передано в суд. 

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