Воскресенье, 15 ноября, 2020
0.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоТоп новость

Что произошло в районах Рязанской области на этой неделе?

7info7

РИА «7 новостей» представляет обзор событий, произошедших в различных уголках Рязанской области на этой неделе.

Более двух тонн мяса неизвестного происхождения нашли специалисты Россельхознадзора на предприятии в Старожиловском районе. Речь идёт о местной птицефрабрике. Там в рефрижераторном контейнере хранилось куриное мясо без документов и маркировок, уточнили в пресс-службе ведомства. Опасную курицу уничтожили, в отношении предприятия возбудили административное дело.

В Пронске стая бездомных собак атаковала местный супермаркет. Из-за животных из магазина не смогла выйти уборщица. По словам главы администрации Пронска Виктора Радько, он уже отправил заявку в Рязань на отлов животных. Правда, пока сотрудники организации не приехали. Последний раз в Пронске бездомных животных отлавливали полгода назад. 

В деревне Секиотово под Рязанью рецидивист с ножом напал на кассира в магазине. 30-летняя женщина рассказала сотрудникам уголовного розыска, что в магазин зашёл незнакомец и, угрожая ножом, забрал из кассы более 10 тыс рублей. В момент разбойного нападения он был в пятнистом маскировочном костюме, лицо скрывала медицинская маска. Опросив свидетелей, оперативники выяснили, что перед этим подозреваемый в обычной одежде купил в торговой точке бутылку водки. После нападения он уехал из деревни на такси, вызванном из Рязани.

Телефонные мошенники похитили у жителей Рязанской области более 1 млн рублей. Всех пострадавших обманули по единой схеме. Им звонили якобы работники службы безопасности банка и уверяли, что кто-то пытается снять деньги с их карт. А чтобы обезопасить деньги, рязанцам необходимо было сообщить сведения о банковской карте и следовать дальнейшим указаниям. Со счёта 44-летнего водителя из города Касимова пропали 58 000 рублей, с банковской карты 67-летней фельдшера из города Рязани — 86 000 рублей, со счета 33-летней рязанки похитили 150 000 рублей, с банковской карты 34-летней социального работника из Сапожковского района похитили более 221 000 рублей, со счета 28-летней рязанской рабочей – 238 000 рублей, а со счета 69-летнего пенсионера из города Новомичуринска похитили 375 000 рублей.

В Рыбном 30-летний мужчина похитил из квартиры пенсионерки телевизор. С заявлением в полицию обратилась 56-летняя жительница деревни Баграмово. Она сообщила, что из её квартиры пропал телевизор, а стекло форточки аккуратно выставлено из рамы. Прибыв на место преступления, сотрудники правоохранительных органов предположили, что хищение совершил человек, который делал это неоднократно. На такую мысль их натолкнуло умелое проникновение и отсутствие каких-либо следов. 

На пожаре в Шацком районе погибла семья из Рязани. Пожар случился вечером во вторник, 10 ноября. В результате него огнём был уничтожен деревянный жилой дом. Сначала загорелись хозпостройки. После этого огонь перекинулся уже на дом. Хотя пожарные прибыли быстро, отстоять его не удалось. В пожаре погибли хозяева – семья пенсионеров из Рязани

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Что произошло в районах Рязанской области на этой неделе?

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор событий, произошедших в различных уголках Рязанской области на этой неделе. Более двух тонн мяса неизвестного...
Узнать больше

Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Коронавирус
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
Узнать больше

Рязанцев предупредили о снеге и гололедице

Новости Рязани
В ночь похолодает до -7...-2°С, днём ожидается -4...+1°С. Ветер в первый рабочий день недели будут юго-восточный, скоростью от 5 до 10 м/с.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что произошло в районах Рязанской области на этой неделе?

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор событий, произошедших в различных уголках Рязанской области на этой неделе. Более двух тонн мяса неизвестного...
Узнать больше

Умер бывший глава рязанского Роспотребнадзора Сергей Сафонкин

Новости Рязани
Сергей Васильевич – выпускник РязГМУ, кандидат медицинских наук, врач по общей гигиене высшей квалификационной категории.
Узнать больше

В рязанском ТЮЗе поставили спектакль по дневникам детей войны

Культура
В субботу, 14 ноября, в Рязанском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Белые кораблики». Это первая постановка московского режиссёра Филиппа Гуревича на большой сцене....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

РГУ имени С.А. Есенина проведет День открытых дверей в онлайн-формате

Акценты
Накануне традиционного мероприятия мы встретились с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Дмитрием Сергеевичем Перехватовым и поговорили о нововведениях, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, а также о новых направлениях подготовки, которые будут открыты в РГУ.
Узнать больше

Как правильно выбрать кресло для плодотворной работы и вальяжного отдыха

Акценты
Одна из важных составляющих комфортной работы и уютного отдыха — правильно и со вкусом подобранное кресло. Как его правильно выбрать и на что обратить внимание
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+