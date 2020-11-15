Что произошло в районах Рязанской области на этой неделе?

РИА «7 новостей» представляет обзор событий, произошедших в различных уголках Рязанской области на этой неделе.

Более двух тонн мяса неизвестного происхождения нашли специалисты Россельхознадзора на предприятии в Старожиловском районе. Речь идёт о местной птицефрабрике. Там в рефрижераторном контейнере хранилось куриное мясо без документов и маркировок, уточнили в пресс-службе ведомства. Опасную курицу уничтожили, в отношении предприятия возбудили административное дело.

В Пронске стая бездомных собак атаковала местный супермаркет. Из-за животных из магазина не смогла выйти уборщица. По словам главы администрации Пронска Виктора Радько, он уже отправил заявку в Рязань на отлов животных. Правда, пока сотрудники организации не приехали. Последний раз в Пронске бездомных животных отлавливали полгода назад.

В деревне Секиотово под Рязанью рецидивист с ножом напал на кассира в магазине. 30-летняя женщина рассказала сотрудникам уголовного розыска, что в магазин зашёл незнакомец и, угрожая ножом, забрал из кассы более 10 тыс рублей. В момент разбойного нападения он был в пятнистом маскировочном костюме, лицо скрывала медицинская маска. Опросив свидетелей, оперативники выяснили, что перед этим подозреваемый в обычной одежде купил в торговой точке бутылку водки. После нападения он уехал из деревни на такси, вызванном из Рязани.

Телефонные мошенники похитили у жителей Рязанской области более 1 млн рублей. Всех пострадавших обманули по единой схеме. Им звонили якобы работники службы безопасности банка и уверяли, что кто-то пытается снять деньги с их карт. А чтобы обезопасить деньги, рязанцам необходимо было сообщить сведения о банковской карте и следовать дальнейшим указаниям. Со счёта 44-летнего водителя из города Касимова пропали 58 000 рублей, с банковской карты 67-летней фельдшера из города Рязани — 86 000 рублей, со счета 33-летней рязанки похитили 150 000 рублей, с банковской карты 34-летней социального работника из Сапожковского района похитили более 221 000 рублей, со счета 28-летней рязанской рабочей – 238 000 рублей, а со счета 69-летнего пенсионера из города Новомичуринска похитили 375 000 рублей.

В Рыбном 30-летний мужчина похитил из квартиры пенсионерки телевизор. С заявлением в полицию обратилась 56-летняя жительница деревни Баграмово. Она сообщила, что из её квартиры пропал телевизор, а стекло форточки аккуратно выставлено из рамы. Прибыв на место преступления, сотрудники правоохранительных органов предположили, что хищение совершил человек, который делал это неоднократно. На такую мысль их натолкнуло умелое проникновение и отсутствие каких-либо следов.

На пожаре в Шацком районе погибла семья из Рязани. Пожар случился вечером во вторник, 10 ноября. В результате него огнём был уничтожен деревянный жилой дом. Сначала загорелись хозпостройки. После этого огонь перекинулся уже на дом. Хотя пожарные прибыли быстро, отстоять его не удалось. В пожаре погибли хозяева – семья пенсионеров из Рязани