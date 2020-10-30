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Что посмотреть в Рязани в выходные

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Суббота, 31 октября

10.00 – субботник по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21.
10.00 – проект «Театр для малышей» в ТЮЗе
10.00 – «Земляничная сказка» в театре кукол
12.00 – «Музыкальная акварель» – программа-посвящение Сергею Есенину в филармонии
12.00 – сказка «Коза-дереза» в ТЮЗе
12.00 – сказка «Чёрная курица, или Подземные жители» в театре драмы
12.00 – сказка «Доктор Айболит» в театре кукол
18.00 – комедия «Скупой, или Школа Лжи» в театре драмы
20.00 – проект «Мистический квест» в ТЮЗе

Воскресенье, 1 ноября

10.00 – сказка «Красная шапочка» в театре кукол
12.00 – сказка «Морозко» в театре драмы
12.00 – сказка «Красная шапочка» в театре кукол
14.00 – комедия «Очень страшная история» в ТЮЗе
18.00 – комедия «За двумя зайцами» в театре драмы
18.00 – комедия «Бабий бунт» в музыкальном театре
18.00 – драма «Неукротимый 9Б» в театре «Переход»

В Музее истории молодёжного движения начала работу выставка фотографа-любителя Николая Крупнова «Ходила осень…Желала счастья…».

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В Рязанском кремле открылась выставка, приуроченная к 630-летию Солотчинского монастыря.

В Рязанском художественном музее работает выставка произведений рязанского художника Анатолия Ларюнина «Полюбил я туманы и росы».

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