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Архангельский театр представил в Рязани спектакль «для умного зрителя»

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В пятницу, 30 октября, в Рязанском областном театре драмы состоялся показ спектакля «Царь Эдип. Прозрение». Архангельский театр представил технически и эмоционально сложную постановку о трагедии Эдипа.

Когда на Фивы напала чума, царь Эдип, любящий свой народ, заботящийся о каждом жителе, решил узнать, за что боги разгневались на него и его город. Возможно, причина в том, что никого до сих пор не наказали за убийство прошлого царя? Эдип решает во что бы то ни стало найти убийцу и заранее проклинает его – неведомого нечестивца, осмелившегося поднять руку на царя и обречь на гибель от чумы целый город. Но Эдип ещё не знает, что этим всеми проклятым негодяем окажется он сам. И даже это будет не самым страшным известием. Боги-насмешники (а в этом спектакле они выглядят как настоящие мясники) приготовили Эдипу множетсво страшных, непостижимых испытаний.

Спектакль называется «Царь Эдип. Прозрение». В финале главный герой теряет зрение, но прозревает в ином смысле – узнаёт историю своего рождения, постигает глубину совершённых им преступлений, переосмысливает всю свою жизнь и сам выбирает себе наказание.

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Спектакль поставлен по всем канонам древнегреческой трагедии. Есть и боги, которые вершат человеческие судьбы, и хор-народ, который обращается к царю в едином порыве, и главный герой, стоящий перед непростым выбором.

Удивительным образом текст Софокла сочетается в этой постановке со стихами Шекспира, Пастернака, Цветаевой и даже с монологом Раскольникова.

– Это наше высказывание, – рассказал главный режиссёр Архангельского театра Андрей Тимошенко. – Этот спектакль является нашей визитной карточкой. Спектакль для умного театрального зрителя.

Постановка «Царь Эдип. Прозрение» была признана лауреатом VIII международного фестиваля «Театр. Чехов. Ялта» и получила гран-при ХХ фестиваля античной культуры «Боспорские агоны-2018» в Керчи.

Рязанский зритель принял спектакль очень тепло и долго не отпускал артистов со сцены. Бурные и продолжительные овации звучали в этот вечер даже несмотря на 30-процентную заполняемость зала.

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