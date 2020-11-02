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Андрей Минаев: Университет функционирует в непростом, но рабочем режиме

7info

Мы живём в непростое время, которое требует собранности и способности быстро реагировать на изменяющиеся условия. В этой ситуации одной из групп, которая, казалось бы, наилучшим образом адаптировалась к пандемии, и проживает её с наименьшими потерями, оказалась высшая школа. Она одна из первых стала применять дистанционные технологии. Но, не увидев в коридорах и аудиториях родного вуза студентов, не услышав привычного гомона и знакомой суеты, я испытала странные ощущения… Мои сомнения на этот счёт развеял ректор РГУ имени С.А. Есенина Андрей Минаев, с которым мы поговорили о «новом» времени и не только…

–  Андрей Иванович, с середины марта РГУ работает в режиме «повышенной» готовности. С началом учебного года ситуация изменилась? Что сейчас предпринимается для сохранения здоровья студентов и работников? 

– Мы работаем в смешанном формате: 70% занятий у студентов бакалавриата и магистратуры проходит дистанционно, 30% – в обычном режиме. Студенты очно посещают практические и семинарские занятия. Исключительно по согласованию с нашим учредителем – министерством науки и высшего образования РФ – мы готовы уйти полностью на дистант. 

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Мы ведём постоянный мониторинг и контролируем процесс. Если возникают ситуации, в которых студенты или преподаватели находятся в контактах с больными COVID-19, то группа сразу переводится в дистанционный формат на две недели. Если этот период проходит благополучно, то возобновляются занятия в смешанном режиме. 

Заочники полностью работают в дистанционном формате. Также всех студентов, которые проходили практику в начале учебного года, мы на две недели выводим на дистанционное обучение, обеспечивая таким образом своеобразный карантин.

С начала пандемии в РГУ у пяти студентов диагностировали коронавирус. На сегодняшний день двое уже вернулись к занятиям. Что касается преподавателей, здесь несколько больше статистика – восемь заболевших. В настоящее время пятеро выздоровели и вернулись к работе. Естественно, мы следим за ситуацией, которая складывается в регионе. 

В настоящее время преподаватели старше 65 лет работают исключительно в дистанционном формате. 

Университет работает в непростом, но обычном режиме. Мы не приостанавливаем учебный процесс и реализуем его на должном уровне. 

–  Исходя из вашего опыта, какие педагогические ценности уходят на второй план, исчезают при полном переходе вузов на дистанционное обучение? Теряется ли невидимая нить между педагогом и студентом? Или этого не происходит? 

–  Главная задача сегодняшнего дня –  сохранить здоровье студентов и работников. Разговаривать на этот счёт можно много. У меня уже накопилась «библиотека» записок наших профессоров, которые делятся своими соображениями. Конечно, ничто не может заменить общение преподавателя и студента. Но в данной ситуации глобальные рассуждения по этому поводу я пока оставлю. Сейчас главная задача – обеспечить максимально безопасный учебный процесс. 

–  Как историк, исследователь международных отношений вы, конечно, знаете, что обучение и воспитание не прерывались в периоды мировых эпидемий. Почему, по вашему мнению, сейчас во всём мире предпринимаются столь строгие ограничительные меры? 

–  Мы столкнулись с серьёзной опасностью. Воздействие нового вируса на отдельных людей и социум в целом пока трудно предугадать. Поэтому, пока «враг до конца не понят», нужно предпринять всё возможное для сохранения людей в период пандемии. 

Кроме того, мы становимся цивилизованней. Осознание степени опасности у людей больше, чем было, например, с испанкой в начале 20 века, когда умирали миллионы. 

Последствия происходящего пока осознать очень трудно. Но мы иначе стали воспринимать мир, научились использовать другие форматы общения и адаптироваться к этой ситуации. Сейчас главное пережить эту беду и не остановить все процессы. 

Ректор РГУ имени С. А. Есенина Андрей Минаев

–  В этом году приёмная кампания впервые проходила в дистанционном формате. С какими сложностями в этой связи столкнулся РГУ? 

–  Приёмная кампания прошла в штатном режиме. Дистанционные технологии уже использовались в работе приёмной комиссии в предшествующие годы. Документы по электронной почте мы принимали у студентов из отдалённых регионов нашей страны и студентов иностранных государств. В этом году такой формат стал общим для всех. Неразрешимых проблем не возникало. 

–  Как организован процесс обучения иностранных студентов, удалось ли обеспечить их набор в 2020 году? 

–  В настоящее время с ними постоянно поддерживается связь. Въезд в Россию закрыт, поэтому первокурсники из других государств полностью находятся на дистанционном обучении. 

– РГУ –  это определённое место силы. Здесь и стены учат, как говорят многие ваши коллеги. Какие усилия предпринимаются руководством университета, преподавателями, кураторами, чтобы студенты, особенно первокурсники, в условиях пандемии знакомились с университетом, его традициями, адаптировались, погружались в институтскую жизнь? 

–  Мы планировали, что с сентября первокурсники будут проходить обучение в обычном формате, чтобы они с первого дня погрузились в университетскую жизнь. Но, к сожалению, ситуация изменилась. Тем не менее мы не оставляем их без внимания. Через наш сайт мы знакомим первокурсников с историей университета, вовлекаем их в просветительские проекты. Таким образом, погружение в университетскую среду происходит, но при помощи дистанционных технологий. К сожалению, мы не можем себе позволить провести целый ряд традиционных для первокурсников мероприятий, в том числе «Посвящение в студенты». Студенты должны понимать, что главное погружение в жизнь университета –  это погружение в учебный процесс.  

–  РГУ имени С.А. Есенина в начале учебного года заключил соглашения о сотрудничестве с правительством региона, библиотекой имени С.А. Есенина, РГАТУ имени П.А. Костычева. Какие перспективы развития для вуза открывает реализация этих проектов? 

–  РГУ заключил в начале года очень важные соглашения, которые дают возможность прохождения практики наших студентов в правительстве Рязанской области, а также возможности участия во многих региональных акциях. 

Также совместно с правительством региона мы решаем вопросы, связанные с  открытием в РГУ направлений подготовки, принятых от Рязанского филиала Московского института культуры. Мы осуществляем постоянные консультации с губернатором Рязанской области, министерством культуры, министерством образования и молодёжной политики. 

РГУ – федеральный вуз, и его выпускники работают по всей России и за рубежом, но наша главная задача –  подготовка высококвалифицированных кадров для народного хозяйства и образования Рязанской области.

–  Какие структурные изменения происходят внутри университета? Неоднократно в своих выступлениях вы подчёркивали особую роль факультетов и институтов в деятельности вуза. Нужно ли им совершенствоваться и почему? 

–  БОльшая часть нашего профессорско-преподавательского состава принимает курс на становление институтов. Институт, в нашем понимании, – это триединство науки, учебного процесса и производства.

В настоящее время уже три факультета трансформировались в институты: юридический, естественных наук и истории, философии и политических наук. И надо понимать, что это не формальное переименование, а придание нового смысла подразделениям, из которых состоит РГУ.

В этих подразделениях мы ставим задачу активизации научного поиска, профессора и доктора институтов получают снижение нагрузки и возможность больше времени уделять научным исследованиям.

Сейчас рано говорить о результатах, потому что в высшей школе результаты решений носят пролонгированный характер. О них можно будет говорить года через три-четыре. 

–  Позволю себе образное выражение. Здания, принадлежащие университету – это тоже «живые» организмы, требующие постоянной заботы. Как обстоят дела с ремонтными работами, запланированными в 2020 году?

–  А как обеспечивается соблюдение противоэпидемиологических требований в общежитиях? 

–  В настоящее время в общежитиях действуют общие правила: масочный режим, измерение температуры. В помещениях стоят бактерицидные рециркуляторы. Запрещён вход для посторонних и приём гостей. Исключение делается только для близких родственников и родителей. Существует изолятор, в который помещаются студенты с жалобами на недомогание. В настоящее время там находятся два человека. Коменданты, заместители деканов по воспитательной работе осуществляют постоянный контроль за соблюдением противоэпидемических мер, стараются изолировать студентов с подозрением на сезонные простудные заболевания. Ситуация контролируется. 

С начала пандемии с общежитиями связано только два случая заболевания коронавирусом: один в прошлом учебном году и один в этом.

Также отмечу, что у студентов понимание опасности возрастает, и отношение к происходящему у них весьма серьёзное. 

–  26 октября Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года. В этот же день в официальных аккаунтах Минобрнауки РФ была распространена информация о вкладе учёных РГУ в развитие этого стратегически важного для России региона. Расскажите об этой работе подробнее. 

–  С 2016 года мы являемся учредителями арктического консорциума, в который входит более 30 учебных заведений и других организаций. Наши исследователи принимают участие в его работе. Наибольший вклад вносит доцент РГУ Иван Викторович Зацаринный. 

Наши студенты регулярно принимают участие в конкурсах на арктическую тематику и получают высокие оценки. Казалось бы, Рязань достаточно далеко от Арктики, но наш город –  это родина многих первооткрывателей и путешественников. И мы претендуем на достойное место в сообществе российских вузов, участвующих в столь авторитетном консорциуме. Для нас это важно и престижно, так как арктическое направление занимает особое место в экономическом развитии России. 

–  В декабре РГУ имени С.А. Есенина исполняется 105 лет. Какие мероприятия запланированы и как они будут реализовываться?

Беседовала Надежда Майорова

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