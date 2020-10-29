Александра Добровинского лишили статуса адвоката

Александра Добровинского на два года лишили статуса адвоката. Об этом, со ссылкой на столичную Адвокатскую палату, сообщает РИА Новости.

Напомним, Добровинский в суде по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова представлял потерпевшую сторону. В аварии погиб рязанец Сергей Захаров.

Причина, по которой юриста лишили статуса адвоката, не сообщается. В то же время ранее появилась информация, что его могут наказать из-за публичных высказываний по делу Ефремова.

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Сам Добровинский сообщил журналистам, что удивлён и возмущён решением. Он обещал его обжаловать, так как дорожит статусом адвоката.

Напомним также, что ранее статуса адвоката был лишён юрист Эльман Пашаев, представлявший в суде Ефремова.