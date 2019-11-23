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Я очень рада, что в Рязани сделали проект совершенно нового и необычного формата!

Недавно стартовала программа профессиональной ориентации молодежи «Медиа КВН», организаторами которой является РИА «7 новостей». А  21 ноября состоялся очередной мастер-класс от проекта. Директор Центральной Рязанской Лиги КВН Алексей Жеглов и её главный редактор  Вадим Ермишин рассказали нам, ребятам, о структуре, нюансах и правилах игры. 

Из выступления спикеров мы узнали, что КВН не просто юмористическое шоу, а прежде всего отличная площадка для реализации своих возможностей, развития потенциала и старта будущей карьеры. Между прочим, это проверено на собственном опыте, ведь Алексей и Вадим являлись участниками команды высшей лиги международного союза КВН «Чернокнижник», основанной на базе географического факультета РГУ.  

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Также  мы обсудили дальнейшие перспективы, планы и работу в Медиа КВН. Не буду раскрывать все секреты, скоро сами узнаете, но нас будет ждать продуктивная, интересная работа. 

Я  очень рада, что в  Рязани сделали проект совершенно нового и необычного формата!

Анастасия Василенко, гимназия №5

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