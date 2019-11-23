Недавно стартовала программа профессиональной ориентации молодежи «Медиа КВН», организаторами которой является РИА «7 новостей». А 21 ноября состоялся очередной мастер-класс от проекта. Директор Центральной Рязанской Лиги КВН Алексей Жеглов и её главный редактор Вадим Ермишин рассказали нам, ребятам, о структуре, нюансах и правилах игры.



Из выступления спикеров мы узнали, что КВН не просто юмористическое шоу, а прежде всего отличная площадка для реализации своих возможностей, развития потенциала и старта будущей карьеры. Между прочим, это проверено на собственном опыте, ведь Алексей и Вадим являлись участниками команды высшей лиги международного союза КВН «Чернокнижник», основанной на базе географического факультета РГУ.



‡агрузка...

Также мы обсудили дальнейшие перспективы, планы и работу в Медиа КВН. Не буду раскрывать все секреты, скоро сами узнаете, но нас будет ждать продуктивная, интересная работа.



Я очень рада, что в Рязани сделали проект совершенно нового и необычного формата!



Анастасия Василенко, гимназия №5

