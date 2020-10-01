Финалист Премьер-лиги КВН «Сборная бывших» порадует рязанцев лучшими номерами

В понедельник, 5 октября, в Рязани состоится долгожданное открытие сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН. Впервые за всю историю Рязанской лиги в этот день будет разыгран переходящий кубок вузов. Лучшие студенты нашего города поборются за звание самых весёлых и находчивых.

А настоящим подарком для зрителей станет выступление команды-участницы Премьер-лиги МС КВН – «Сборной бывших» из Тулы. В этом непростом сезоне ребята сумели дойти до финала и, конечно, не собираются останавливаться на достигнутом. В Рязани «Сборная бывших» покажет свои самые разрывные номера и порадует зрителей новыми шутками.

Этот вечер понедельника точно не будет тяжёлым! Осталось только купить билеты на сайтах RZNDRAMA.RU и RZN.KASSY.RU.

Фото из группы команды КВН «Сборной бывших» ВКонтакте