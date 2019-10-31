Объем продаж ОФЗ-н в ВТБ превысил 1 млрд рублей

В сентябре-октябре ВТБ продал клиентам облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) на сумму 1,2 млрд рублей. Четверть данного объема пришлась на мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» и личный кабинет брокера.

Облигации также доступны к покупке более чем в 560 офисах ВТБ с форматом обслуживания «Привилегия». Благодаря использованию технологии Open API ВТБ Капитал Инвестиции удалось организовать дистанционную покупку ОФЗ-н и для клиентов Почта Банка. Облигации можно приобрести в мобильном и интернет-приложении кредитного учреждения. Все операции совершаются дистанционно, без посещения отделения, благодаря удаленному открытию брокерских счетов ВТБ через цифровую инфраструктуру Почта Банка.

«Сделать инвестиционный процесс максимально удобным, простым и понятным для населения – важная задача для нас. ВТБ уделяет большое внимание совершенствованию сервисов в дистанционных каналах обслуживания и активно развивает цифровые технологии согласно стратегии группы. Рассчитываем, что доля продаж ОФЗ-н онлайн будет расти. На приобретение бумаг таким путем уходит всего несколько минут. Мы предоставляем клиентам упрощенный доступ к долговым инструментам с высоким кредитным качеством», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

«”Народные” облигации – продукт для массового потребителя достаточно новый, малоизвестный, но я уверена, что их привлекательность будет только расти вместе с уровнем финансовой грамотности населения. Они сочетают в себе две важнейших для инвесторов характеристики – высокую доходность и надежность, гарантированную государством. Наша миссия – сделать банковские услуги максимально доступными в любом уголке страны. Оплачивать счета за ЖКХ и пополнять баланс мобильного телефона нажатием нескольких кнопок – уже привычное дело, а ещё несколько лет казалось, что это передовые технологии. Вскоре и покупка ценных бумаг станет такой же привычной и понятной операцией», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.

ОФЗ-н выпускаются Министерством финансов Российской Федерации с апреля 2017 г. Бумаги предназначены только для физических лиц. Со 2 сентября и до 25 февраля 2020 г. проходит размещение четвертого выпуска облигаций. Срок их обращения – до 31 августа 2022 г., купонный доход выплачивается каждые полгода. Ставка установлена на уровнях: 6,5% годовых — по первому купону, 7% годовых — по второму, 7,05% годовых — по третьему, 7,1% годовых — по четвертому, 7,25% годовых — по пятому, 7,35% годовых — по шестому. Комиссия брокера по сделкам с ними составляет 0%, минимальная сумма вложений – 10 тысяч рублей.