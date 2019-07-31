«Мармакс» рассказал рязанцам о преимуществах комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

Рязанский девелопер «Мармакс» рассказал об уникальных преимуществах комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

«Жилой комплекс имеет множество преимуществ: фитнес-зал для владельцев квартир, закрытая двор-галерея, служба сервиса премиум-класса, а наибольший интерес у наших клиентов вызывает уникальный панорамный этаж и квартиры с каминами», — поделились в пресс-центре «Мармакс».

Представители компании отмечают, что внутренние стекла окон покрыты плёнкой триплекс, что позволяет безопасно использовать его не только в остеклении комнат, но и лоджий.

«Из окон угловых квартир 9 этажа открываются прекрасные виды на город, что создает эффект панорамы 360, — подчеркнули в пресс-службе. — Здесь дети могут играть в любые активные игры: в прятки, устраивать гонки или домашний чемпионат по футболу — мультифункциональное стекло выдержит любые детские шалости».

Также в пресс-центре компании отметили, что в жилом комплексе будет целый этаж с каминами.

«Подобное предложение представляет собой редкий сегмент недвижимости класса de luxe как в Москве, так и в европейских столицах, — рассказали в компании. — Вам больше не придется ждать новогодних каникул, камин в квартире позволит в любое время года создать праздничное настроение. Камины также можно использовать как дополнительный источник тепла в холодное время года».

В Рязани, на данный момент, это единственное предложение с каминами на панорамном этаже в сегменте бизнес-класса.

Забронировать квартиры можно по номеру отдела продаж: 500-005.