Понедельник, 17 октября, 2022
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Новосибирец изнасиловал истекающего кровью друга

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Новосибирской области, которого обвиняют в совершении убийства с изнасилованием, пишет Om1.ru.

Инцидент произошел вечером 25 декабря в поселке Колывань. По версии следствия, злоумышленник распивал спиртное с 38-летним знакомым. В разгар застолья он оскорбил собутыльника.

После этого фигурант с особой жестокостью избил сибиряка руками, ногами и табуретом. Затем он надругался над истекающим кровью другом, который впоследствии скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники полиции задержали обвиняемого, его заключили под стражу. Вину мужчина признал частично.

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