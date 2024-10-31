Четверг, 31 октября, 2024
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Новолуние в Скорпионе 1 ноября: как использовать энергию для перемен

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Алексей Самохин
Фото: Midjourney

В пятницу, 1 ноября, нас ожидает одно из сильнейших астрологических событий — новолуние в знаке Скорпион. В 15:48 по московскому времени Луна войдёт в фазу обновления, открывая каждому из нас уникальные возможности для перемен. Как рассказала Life.ru экстрасенс и астролог Аделина Панина, новолуние в Скорпионе — это время, когда скрытые желания и внутренние конфликты выходят на поверхность. Скорпион наделяет Луну энергией трансформации, усиливая интуицию и побуждая к смелым шагам.

Скорпион известен своей силой трансформации и стремлением к истине, что даёт возможность каждому знаку зодиака заглянуть глубже в свои истинные намерения и пересмотреть планы. Положение Марса и Плутона во время новолуния усилит эмоциональное восприятие, а также даст шанс освободиться от всего лишнего и устаревшего.

Как новолуние повлияет на каждый знак зодиака

Панина отмечает, что под влиянием Скорпиона процесс изменений будет стремительным и ярким. Ненужные иллюзии отойдут на второй план, ясность в мотивах и целях позволит каждому переоценить свои взгляды. Эксперт подчеркивает, что новолуние — идеальное время для искренности и пересмотра жизненных приоритетов.

Для Скорпиона это новолуние — время глубокого осмысления, возможность сбросить всё старое, обострив внимание к ключевым аспектам жизни. Астролог советует не бояться перемен, ведь они открывают дорогу к новым возможностям и внутреннему росту.

Новолуние в Скорпионе 1 ноября: как использовать энергию для перемен
Изображение DALL E

Советы, как провести новолуние продуктивно

Астролог рекомендует подходить к этому периоду с максимальной осознанностью и подготовкой. Скорпион обладает склонностью к крайностям, поэтому важно избегать эмоционально необоснованных решений и оставаться спокойным. Среди ключевых рекомендаций:

  1. Откажитесь от поспешных решений. Скорпион требует взвешенности, поэтому дождитесь, пока эмоции утихнут, чтобы принимать важные решения.
  2. Избегайте конфликтов. Высокая эмоциональность периода может спровоцировать споры. Постарайтесь сохранять баланс и избегать ссор.
  3. Будьте осторожны с покупками. Под влиянием Скорпиона покупки могут быть спонтанными и не всегда удачными. Лучше подождать более стабильного периода для крупных трат.
  4. Сосредоточьтесь на себе. Время новолуния подходит для рефлексии, медитации и работы над собой, поэтому используйте этот период для личного роста и анализа внутренних запросов.

Что не стоит начинать на новолуние

Эксперты советуют избегать начала крупных проектов, так как энергетика Скорпиона потребует полной отдачи и может осложнить быстрый старт. Лучше всего посвятить это время планированию и подготовке, чтобы в дальнейшем двигаться к цели без препятствий.

Таким образом, новолуние в Скорпионе — это не только период осознания и освобождения, но и шанс для каждого перезагрузить свои жизненные ориентиры и найти новый путь.

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