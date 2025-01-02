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Новогодний тираж «Русского лото» установил рекорд: разыграно 3,65 млрд рублей

Алексей Самохин

В праздничном 1604-м тираже «Русского лото» — «Новогоднем миллиарде» — установлен новый рекорд России по общей сумме выигрышей в одном тираже. Участники розыгрыша, состоявшегося 1 января, разделили впечатляющую сумму в 3 652 173 987 рублей, что стало абсолютным рекордом среди всех российских государственных лотерей. Об этом сообщили организаторы лотереи.

«Новогодний миллиард» — это уникальный лотерейный тираж, в котором гарантированно разыгрывается 1 миллиард рублей в качестве главного приза. Уже не в первый раз именно новогодние розыгрыши «Русского лото» становятся лидерами по общей сумме выигрышей.

Топ тиражей с наибольшими суммами выигрышей:

  1. 3 652 173 987 руб. — 1604-й тираж «Русского лото», 1 января 2025 г.
  2. 3 507 979 503 руб. — 1316-й тираж, 1 января 2020 г.
  3. 2 974 200 845 руб. — 1421-й тираж, 1 января 2022 г.
  4. 2 779 715 190 руб. — 1526-й тираж, 1 января 2024 г.
  5. 2 524 046 635 руб. — 1473-й тираж, 1 января 2023 г.

Главные результаты «Новогоднего миллиарда-2025»

  • Четвертый лотерейный миллиардер России. Главный приз в 1 миллиард рублей достался участнику из Сахалинской области, который приобрел билет через сайт «Столото».
  • 90 новых миллионеров. Победители из разных регионов страны выиграли по миллиону рублей.
  • Еще 81 человек разделил между собой дополнительные призы, выиграв по 123 457 рублей.
  • Всего в тираже стало выигрышными 11 920 044 билета.

Рекордный розыгрыш: как это было

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» состоялся в прямом эфире телеканала НТВ. Мероприятие прошло в праздничной атмосфере в присутствии зрителей и звездных гостей шоу.

Честность и прозрачность розыгрыша обеспечивала независимая тиражная комиссия, в которую вошли:

  • Александр Грек — научный журналист, главный редактор журнала TechInsider;
  • Андрей Кокорин — адвокат, победитель «Новогоднего миллиарда-2021»;
  • Александр Пашковский — инженер-технолог, победитель 135410-го тиража лотереи «Ра́пидо Старт».

Согласно статистике «Столото», большинство победителей «Новогоднего миллиарда» обращается за оформлением выигрыша в течение первого месяца после розыгрыша.

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