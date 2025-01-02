Новогодний тираж «Русского лото» установил рекорд: разыграно 3,65 млрд рублей

В праздничном 1604-м тираже «Русского лото» — «Новогоднем миллиарде» — установлен новый рекорд России по общей сумме выигрышей в одном тираже. Участники розыгрыша, состоявшегося 1 января, разделили впечатляющую сумму в 3 652 173 987 рублей, что стало абсолютным рекордом среди всех российских государственных лотерей. Об этом сообщили организаторы лотереи.

«Новогодний миллиард» — это уникальный лотерейный тираж, в котором гарантированно разыгрывается 1 миллиард рублей в качестве главного приза. Уже не в первый раз именно новогодние розыгрыши «Русского лото» становятся лидерами по общей сумме выигрышей.

Топ тиражей с наибольшими суммами выигрышей:

3 652 173 987 руб. — 1604-й тираж «Русского лото», 1 января 2025 г. 3 507 979 503 руб. — 1316-й тираж, 1 января 2020 г. 2 974 200 845 руб. — 1421-й тираж, 1 января 2022 г. 2 779 715 190 руб. — 1526-й тираж, 1 января 2024 г. 2 524 046 635 руб. — 1473-й тираж, 1 января 2023 г.

Главные результаты «Новогоднего миллиарда-2025»

Четвертый лотерейный миллиардер России. Главный приз в 1 миллиард рублей достался участнику из Сахалинской области, который приобрел билет через сайт «Столото».

Главный приз в 1 миллиард рублей достался участнику из Сахалинской области, который приобрел билет через сайт «Столото». 90 новых миллионеров. Победители из разных регионов страны выиграли по миллиону рублей.

Победители из разных регионов страны выиграли по миллиону рублей. Еще 81 человек разделил между собой дополнительные призы, выиграв по 123 457 рублей .

разделил между собой дополнительные призы, выиграв по . Всего в тираже стало выигрышными 11 920 044 билета.

Рекордный розыгрыш: как это было

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» состоялся в прямом эфире телеканала НТВ. Мероприятие прошло в праздничной атмосфере в присутствии зрителей и звездных гостей шоу.

Честность и прозрачность розыгрыша обеспечивала независимая тиражная комиссия, в которую вошли:

Александр Грек — научный журналист, главный редактор журнала TechInsider;

— научный журналист, главный редактор журнала TechInsider; Андрей Кокорин — адвокат, победитель «Новогоднего миллиарда-2021»;

— адвокат, победитель «Новогоднего миллиарда-2021»; Александр Пашковский — инженер-технолог, победитель 135410-го тиража лотереи «Ра́пидо Старт».

Согласно статистике «Столото», большинство победителей «Новогоднего миллиарда» обращается за оформлением выигрыша в течение первого месяца после розыгрыша.