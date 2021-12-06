Новогодние мероприятия в Рязани начнутся 25 декабря

Праздновать наступление Нового года в Рязани начнут с 25 декабря. Об этом стало известно на совещании в администрации, которое прошло 6 декабря.

Старт новогодним праздникам в городе даст акция «2.0.22», которая запланирована на 14.00 25 декабря. Рязанцам представят главный символ новогодних праздников – Забаву Путятишну. Также в программе – праздничный флешмоб и многое другие.

В этот же день в интерактивном музее сказок начнёт работать «Резиденция Забавы». Отметим, что персонаж Забавы будет задействован во многих мероприятиях, которых будет более 200 по всему городу.

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Начнёт работу новогоднее уличное телевидение. В ЦПКиО, Лесопарке и на Лыбедском бульваре установят мультимедийные экраны. Все новогодние праздники с 10.00 до 21.00 на экранах будут транслировать развлекательно-познавательные программы, рубрики, новогодние фильмы, мультфильмы и поздравления.

С 26 декабря в выходные и праздничные дни по городу будет курсировать «Забавный морозобус». Его маршруты пройдут не только по центральным улицам, но и отдаленным районам – посёлкам Строителю, Мирному, Шлаковому, району Соколовка и другим.

В Лесопарке с 1 декабря начала работу Почта Деда Мороза, медиацентр «Лесопарк FM», а Резиденция Деда Мороза в этом году будет также работать через ZOOMплатформу. В ЦПКиО в новогодние дни можно будет поучаствовать в забавном квесте «Новогодние бродилки», мастер-классах и анимационных программах.

Центральным событием празднования Нового года в Рязани станет Фестиваль ледовых скульптур. Он пройдёт на Лыбедском бульваре с 3 по 8 января.