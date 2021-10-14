Новое здание рязанского историко-архитектурного музея готово на 90%

Новое здание историко-архитектурного музея Рязанского кремля готово на 90%. Об этом стало известно в ходе совещания, которое в формате онлайн 13 октября провёл министр строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Строительство нового музейного центра в Рязани курирует федеральный Минкульт. С начала года подрядчиком на объекте является ООО «Астмал Групп». Сейчас подрядчик выполняет устройство слаботочных коммуникаций, проводит внутреннюю отделку помещения.

По поводу строительства здания рязанского историко-архитектурного музея высказался зампред регионального правительства Евгений Беленецкий. Он выразил опасение в том, что темп выполнения работ по-прежнему остаётся низким. Вместе с тем объект значим для региона, и установленные сроки строительства необходимо соблюдать.