Новое испытание стихией ждёт европейскую часть России

Сегодня Европейскую Россию ждёт еще один виток ненастья, сообщает портал «Метеовести».

Дожди пройдут повсеместно, за исключением южных областей. Наибольший удар примет Центр, где в течение дня возможны сильные ливни — местами более 30 мм осадков за 24 часа. Также ожидаются грозы, град, присутствует вероятность формирования смерчей.

Причиной резкого ухудшения погодных условий является холодный атмосферный фронт, который перемещается с севера на восток по Русской равнине. Облака уже накрывают Москву, однако пик ненастья еще впереди. До полудня в столице ожидаются умеренные дожди, и температура воздуха поднимется до +23°. Во второй половине дня температура снизится до +14…+16°, и ливни усилятся, достигая интенсивности до 20 мм за 3 часа. Атмосфера успокоится только к вечеру, но к этому времени на Москву обрушится рекордное количество осадков за последние полтора века.

Для Подмосковья сегодняшнее ненастье станет финальным аккордом. Уже в пятницу холодный фронт уступит место гребню антициклона из Европы, и массив облачности отступит к берегам Белого моря и Уралу, где ненастье задержится.

В Архангельске дожди усилятся сегодня вечером и достигнут пика ночью. Осадки продолжатся до конца пятницы, и за 24 часа их количество может составить до 80% месячной нормы.

Центральная Россия вскоре ощутит улучшение погодных условий. Уже завтра в Москве появится солнце, которое будет светить, по меньшей мере, до начала следующей недели. Температура воздуха днем составит +22…+24°.

Ненастье в Европейской России постепенно сойдет на нет, уступая место более солнечной и теплой погоде.