Новая группа волонтёров отправилась из Рязани в курский госпиталь

24 января от Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани в курский госпиталь отправилась 43-я группа волонтеров. На протяжении следующих двух недель они будут помогать медицинскому персоналу в уходе за ранеными бойцами. В этот раз в поездку отправились три волонтера из Михайловского муниципального округа, Сапожковского района и Воронежа.

Многодетная мама из р. п. Сапожок Светлана Соловьева во второй раз принимает участие в качестве добровольца. Она рассказала, что ее семья организовала пункт плетения сетей для фронта.

Мы уже сплели более 500-600 сетей и продолжаем работу на любые направления. В этот раз везем 40 сетей, более 200 окопных свечей и коробку с медикаментами, а также рисунки и поделки от детей из детского сада. Моя дочь плетет сердечки из бисера — везем 100 штук, — отметила Светлана Соловьева.

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Группу проводили члены президиума регионального политсовета — руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Феоктистова и заместитель руководителя Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова.

Как и прежде, волонтеры везут с собой гуманитарный груз, собранный по запросу госпиталя.

Отправка волонтеров для помощи в военных госпиталях организована на регулярной основе по поручению губернатора и секретаря регионального отделения «Единой России» Павла Малкова. Группы добровольцев формируются на базе регионального отделения партии и каждые две недели выезжают в госпиталь.