Ноябрь в «Марко Молл»: семь ярких событий уходящей осени

Ноябрьская афиша рязанского ТРЦ «Марко Молл» бьет рекорды по числу разноплановых мероприятий, которые обязательно стоит посетить каждому. Афиша уходящей осени – это семь событий: от ярких детских праздников и поздравления любимых мам до легендарного атлетического турнира.

Детские праздники ждут маленьких гостей 3, 10, 16 и 30 ноября.

В воскресенье, 3 ноября, дети смогут окунуться в яркий мир цирка в программе «Нежный цирк». На импровизированной арене «Марко Молл» – большая анимационная программа для детей, выступление дрессированных собак, зажигательная музыка и веселое шоу цветных пакетов. В креативной части программы – создание броши из необычного для бижутерии материала – пластилина.

Начало – 14:30. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

В воскресенье, 10 ноября, «Веселая мастерская» – праздник для самых творческих маленьких гостей «Марко Молл». На занятиях дети создадут чокеры и распишут футболки специальными красками для ткани, нарисуют «сладкие» картины и аппликации, которые станут ярким акцентом интерьера и приятным напоминанием о времени, проведенном в «Марко Молл».

Начало – 14:30. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

В субботу, 16 ноября, в «Марко Молл» отметят день рождения главного Волшебника зимних праздников – Деда Мороза. Считается, что именно в эти ноябрьские дни на вотчине Дедушки – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая морозная русская зима. На празднике в «Марко Молл» гости помогут сказочным героям разбудить Дедушку, чтобы главный праздник зимы наступил вовремя и был ярким и запоминающимся. В финале дети повеселятся от души на бумажном шоу.

Начало – 14:30. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

В субботу, 30 ноября, на полтора часа площадка «Марко Молл» станет магнитом для всех любителей аниме. В афише «Аниме-пати»: танцы под музыкальные хиты, тематические игры и творческий мастер-класс по созданию яркой картины «Авокадо». Завершится праздник увлекательным и уже по-зимнему морозным крио-шоу.

Начало – 14:30. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

Помимо детских шоу в ноябрьской афише «Марко Молл» три ярких мероприятия, которые обязательно станут событиями уходящей осени.

В субботу, 9 ноября, – легендарный турнир атлетической гимнастики «Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки». Фестиваль соберет в «Марко Молл» лучших атлетов страны. В рамках турнира спортсмены будут состязаться в дисциплинах: бодибилдинг и армрестлинг. Призовой фонд состязаний – 1 000 000 рублей. Гостем турнира в «Марко Молл» станет известный бодибилдер Дмитрий Голубочкин. Освещать событие будет популярный «миллионник» – YouTube-канал «Бодимания» и глава YouTube-канала Fitmania Resurrection, блогер Денис Ромбак.

Начало – 13:0. Вход свободный, возрастное ограничение 6+.

В субботу, 23 ноября, в «Марко Молл»– молодежный «Танцевальный джем». Танцевать под любимые треки, показать свою пластику и выиграть заслуженные призы в танцевальном батле, а еще незабываемо провести время с друзьями – это малая часть программы, которая ждет гостей «Джема».

Начало – 17:00. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

24 ноября, в воскресенье, День матери в «Марко Молл». В торгово-развлекательном центре будут поздравлять самых дорогих и любимых – мам. Галереи «Марко Молл» в этот день на несколько часов станут «станциями красоты»: гостьи смогут получить здесь консультации косметолога, сделать макияж или массаж, а также посетить мастер-класс по созданию актуального в эти осенние дни скраба. Каждой маме, пришедшей на праздник в «Марко Молл», подготовлены welcome-подарки. А маленьких гостей ждут интересные конкурсы, аквагрим и лакомство всех сладкоежек—сладкая вата. В финале праздника для гостей будет звучать живая музыка.

Начало – 15:00. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

Более подробно о мероприятиях и событиях «Марко Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях:

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