Ночью в Пензе произошла смертельная авария

В региональном управлении ГИБДД по Пензенской области прокомментировали ночное ДТП, которого произошло в субботу, 3 апреля, в областном центре, пишет портал «Пенза-Взгляд».

Сообщается, что на пересечении улиц Кирова и Максима Горького столкнулись три автомобиля: «Лада Веста» под управлением 23-летнего водителя, «Skoda», которой управлял 29-летний мужчина, и «Mercedes», за рулем которой находился 30-летний водитель.

Как стало известно, 29-летний пассажир машины «Skoda» скончался в больнице от полученных травм. Еще двое пострадавших получили первую помощь. Вскоре их отпустили домой.

Отметим, что по факту аварии проводится проверка.