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Вторник, 25 января, 2022
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Ночью с улиц Рязани вывезли около 5 тысяч кубометров снега

7info7

В ночь на 25 января в Рязани продолжились работы по уборке снега. О них отчиталась пресс-служба администрации.

Для обработки использовано 116 кубических метров пескосоляной смеси. В уборке города были задействованы 11 комбинированных дорожных машин, 6 самосвалов, грейдеры, бульдозеры, погрузчики Дирекции благоустройства, а также 43 единицы техники 6 подрядных организаций.

Подбор и вывоз снега осуществлялся на улицах Введенской, Семинарской, улице и площади Ленина, Семашко, Гагарина, Грибоедова. Грейдирование проводилось на улицах Новосёлов, Тимакова, Горького, Новой, посёлке Борки и других участках. Тротуары расчищали на улице Стройкова, около БСМП, в Комсомольском парке, на Московское шоссе.

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Спецтехника работала во всех районах города – подметались и посыпались дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, и разворотные круги.

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