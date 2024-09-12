Четверг, 12 сентября, 2024

Нижний городской парк в Рязани разделили на две части — прогулочную и активную

Автор: Алексей Самохин

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Губернатор Павел Малков посетил объекты благоустройства которые станут частью большого пешеходного маршрута «Рязань пешеходная». Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор проконтролировал ход реконструкции Нижнего городского парка. Работы проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». В скором времени реконструкция завершится.

Пространство парка разделено на две части. Со стороны улицы Ленина будет создана прогулочная зона, а от улицы Садовой — место для активного отдыха с беговой дорожкой и спортивной площадкой. Амфитеатр приведён в порядок, оборудованы смотровая и детская площадки. В центре парка реконструируют входную группу и мост, продолжается озеленение, которое будет завершено весной.

Учтены потребности маломобильных граждан. Рельеф парка выровнен, лестницы заменены пологими спусками. В парке устанавливаются освещение, видеонаблюдение, новые скамейки и беседки, выполненные в стиле здания летнего дворянского собрания. В самом центре территории создана красивая площадка для скульптуры «Грибы с глазами».

«Мы полностью переосмыслили концепцию парка, максимально учли пожелания жителей и сделали его интересным для всех», — сказал Павел Малков.

Нижний городской парк в Рязани разделили на две части — прогулочную и активную
Нижний городской парк в Рязани разделили на две части — прогулочную и активную
Нижний городской парк в Рязани разделили на две части — прогулочную и активную

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