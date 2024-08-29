Нижний городской парк в Рязани откроют в конце сентября

Ремонт Нижнего городского парка в Рязани должен завершиться до конца сентября. Об этом во время прямого эфира сегодня заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам Малкова, хотелось открыть его раньше, но работ в парке очень много. Задержки нет, пространство должно открыться согласно срокам контракта.

Кроме того, по отдельному контракту в парке установят детскую площадку, её откроют до конца года.

Губернатор считает, что парк станет зоной культуры, так как рядом находится филармония.