Nissan X-Trail возглавил рейтинг популярных среднеразмерных кроссоверов

Эксперты Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) проанализировали, как изменялись продажи наиболее популярных среднеразмерных кроссоверов по итогам 2021 года. Победителем оказался Nissan X-Trail. Прежний лидер (Skoda Kodiaq) не без труда удержался в тройке, а наибольшим трехзначным ростом отметился Haval F7X.

Класс семейных среднеразмерных кроссоверов – удовольствие все более дорогое. Здесь остается все меньше машин, которые можно было бы приобрести дешевле трех миллионов рублей. Однако в силу своих солидности и вместительности такие автомобили все равно востребованы. Другое дело, что бич авторитейла 2021 года – дефицит товара – начал заметено перекраивать десятку лучших.

Лидером рейтинга по итогам прошлого года стал Nissan X-Trail. Модель несколько теряла в популярности. Но продаж в 19 010 автомобилей оказалось достаточно, чтобы сменить прежнего лидера – Skoda Kodiaq, который опустился на третье место (16 228 а/м; -21%). Причина произошедшего таится в том, что чешскую модель последние месяцы 2021 года была крайне сложно приобрести, так как ее просто не производили в нужных количествах. Nissan, напротив, в этот период стал налаживать поставки. На второе место тем временем выбрался один из ветеранов нашего рынка – Mitsubishi Outlander (17 169 а/м; -4%).

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Приятно удивил и Kia Sorento. Несмотря на то, что после смены поколения его ценник нередко приближался в салонах к 4 миллионам рублей, новинка нашла 13 639 покупателей. В 2020-м было продано примерно столько же Sorento двух предыдущих генераций машин вместе взятых.

В десятку лучших вошли Toyota LC Prado, UAZ Patriot, два Haval – F7 и F7X, а также Hyundai Santa Fe и Lexus RX300.

А вот покинувшие рейтинг BMW X5 и X6, а также Volkswagen Tuareg имеют мало шансов в него вернуться. Они слишком активно продолжают дорожать. В целом тенденция такова, что в текущем году в топ-10 среднеразмерных кроссоверов может оказаться еще больше представителей Поднебесной.

Топ-10 среднеразмерных SUV по итогам 2021 года