Nissan X-Trail возглавил рейтинг популярных среднеразмерных кроссоверов

Эксперты Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) проанализировали, как изменялись продажи наиболее популярных среднеразмерных кроссоверов по итогам 2021 года. Победителем оказался Nissan X-Trail. Прежний лидер (Skoda Kodiaq) не без труда удержался в тройке, а наибольшим трехзначным ростом отметился Haval F7X.
Класс семейных среднеразмерных кроссоверов – удовольствие все более дорогое. Здесь остается все меньше машин, которые можно было бы приобрести дешевле трех миллионов рублей. Однако в силу своих солидности и вместительности такие автомобили все равно востребованы. Другое дело, что бич авторитейла 2021 года – дефицит товара – начал заметено перекраивать десятку лучших.
Лидером рейтинга по итогам прошлого года стал Nissan X-Trail. Модель несколько теряла в популярности. Но продаж в 19 010 автомобилей оказалось достаточно, чтобы сменить прежнего лидера – Skoda Kodiaq, который опустился на третье место (16 228 а/м; -21%). Причина произошедшего таится в том, что чешскую модель последние месяцы 2021 года была крайне сложно приобрести, так как ее просто не производили в нужных количествах. Nissan, напротив, в этот период стал налаживать поставки. На второе место тем временем выбрался один из ветеранов нашего рынка – Mitsubishi Outlander (17 169 а/м; -4%).
Приятно удивил и Kia Sorento. Несмотря на то, что после смены поколения его ценник нередко приближался в салонах к 4 миллионам рублей, новинка нашла 13 639 покупателей. В 2020-м было продано примерно столько же Sorento двух предыдущих генераций машин вместе взятых.
В десятку лучших вошли Toyota LC Prado, UAZ Patriot, два Haval – F7 и F7X, а также Hyundai Santa Fe и Lexus RX300.
А вот покинувшие рейтинг BMW X5 и X6, а также Volkswagen Tuareg имеют мало шансов в него вернуться. Они слишком активно продолжают дорожать. В целом тенденция такова, что в текущем году в топ-10 среднеразмерных кроссоверов может оказаться еще больше представителей Поднебесной.
Топ-10 среднеразмерных SUV по итогам 2021 года
|№
|Марка и модель
|Продажи в 2021 году
|Продажи в 2020 году
|Динамика
|1
|Nissan X-Trail
|19 010
|20 237
|-6%
|2
|Mitsubishi Outlander
|17 169
|17 836
|-4%
|3
|Skoda Kodiaq
|16 228
|20 578
|-21%
|4
|Kia Sorento
|13 639
|13 444
|+1%
|5
|Toyota LC Prado
|13 102
|11 271
|+16%
|6
|UAZ Patriot
|13 057
|16 649
|-22%
|7
|Haval F7
|12 386
|6 782
|+83%
|8
|Hyundai Santa Fe
|12 072
|8 340
|+45%
|9
|Haval F7X
|10 336
|4 417
|+134%
|10
|Lexus RX
|10 082
|10 453
|-4%