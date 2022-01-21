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Пятница, 21 января, 2022
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Nissan X-Trail возглавил рейтинг популярных среднеразмерных кроссоверов

7info
Фото: www.auto-mgn.ru

Эксперты Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) проанализировали, как изменялись продажи наиболее популярных среднеразмерных кроссоверов по итогам 2021 года. Победителем оказался Nissan X-Trail. Прежний лидер (Skoda Kodiaq) не без труда удержался в тройке, а наибольшим трехзначным ростом отметился Haval F7X.

Класс семейных среднеразмерных кроссоверов – удовольствие все более дорогое. Здесь остается все меньше машин, которые можно было бы приобрести дешевле трех миллионов рублей. Однако в силу своих солидности и вместительности такие автомобили все равно востребованы. Другое дело, что бич авторитейла 2021 года – дефицит товара – начал заметено перекраивать десятку лучших.

Лидером рейтинга по итогам прошлого года стал Nissan X-Trail. Модель несколько теряла в популярности. Но продаж в 19 010 автомобилей оказалось достаточно, чтобы сменить прежнего лидера – Skoda Kodiaq, который опустился на третье место (16 228 а/м; -21%). Причина произошедшего таится в том, что чешскую модель последние месяцы 2021 года была крайне сложно приобрести, так как ее просто не производили в нужных количествах. Nissan, напротив, в этот период стал налаживать поставки. На второе место тем временем выбрался один из ветеранов нашего рынка – Mitsubishi Outlander (17 169 а/м; -4%).

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Приятно удивил и Kia Sorento. Несмотря на то, что после смены поколения его ценник нередко приближался в салонах к 4 миллионам рублей, новинка нашла 13 639 покупателей. В 2020-м было продано примерно столько же Sorento двух предыдущих генераций машин вместе взятых.

В десятку лучших вошли Toyota LC Prado, UAZ Patriot, два Haval – F7 и F7X, а также Hyundai Santa Fe и Lexus RX300.

А вот покинувшие рейтинг BMW X5 и X6, а также Volkswagen Tuareg имеют мало шансов в него вернуться. Они слишком активно продолжают дорожать. В целом тенденция такова, что в текущем году в топ-10 среднеразмерных кроссоверов может оказаться еще больше представителей Поднебесной.

Топ-10 среднеразмерных SUV по итогам 2021 года

Марка и модельПродажи в 2021 годуПродажи в 2020 годуДинамика
1Nissan X-Trail19 01020 237-6%
2Mitsubishi Outlander17 16917 836-4%
3Skoda Kodiaq16 22820 578-21%
4Kia Sorento13 63913 444+1%
5Toyota LC Prado13 10211 271+16%
6UAZ Patriot13 05716 649-22%
7Haval F712 3866 782+83%
8Hyundai Santa Fe12 0728 340+45%
9Haval F7X10 3364 417+134%
10Lexus RX10 08210 453-4%

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