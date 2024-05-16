Нина Соломонова стала и. о. главы администрации Спасского района

15 мая в администрации Спасского района Рязанской области прошло заседание районной Думы. Об этом сообщила ВКонтакте районная администрация.
Депутаты утвердили дату проведения конкурса на замещение должности главы администрации Спасского района — 19 июня 2024 года.
Также депутаты проголосовали за утверждение новой кандидатуры на должность исполняющего обязанности главы администрации Спасского района. Ею стала Нина Васильевна Соломонова, первый заместитель главы администрации Спасского района — руководитель аппарата. Она будет исполнять обязанности главы администрации района с 16 мая до заключения контракта с новым главой по результатам конкурса.
Соломонова живёт в Спасском районе.
Куратором района назначена зампред правительства Юлия Швакова.