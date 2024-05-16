Четверг, 16 мая, 2024

Нина Соломонова стала и. о. главы администрации Спасского района

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/spasskiiraion

15 мая в администрации Спасского района Рязанской области прошло заседание районной Думы. Об этом сообщила ВКонтакте районная администрация. 

Депутаты утвердили дату проведения конкурса на замещение должности главы администрации Спасского района — 19 июня 2024 года.

Также депутаты проголосовали за утверждение новой кандидатуры на должность исполняющего обязанности главы администрации Спасского района. Ею стала Нина Васильевна Соломонова, первый заместитель главы администрации Спасского района — руководитель аппарата. Она будет исполнять обязанности главы администрации района с 16 мая до заключения контракта с новым главой по результатам конкурса.

— Нина Васильевна Соломонова, назначенная сегодня и.о. главы Спасского района, имеет за плечами огромный опыт работы как в местном самоуправлении (знаю не понаслышке, вместе работали в администрации города Рязани), так и в региональных структурах, — написала в телеграм-канале первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова. 

Соломонова живёт в Спасском районе.

Куратором района назначена зампред правительства Юлия Швакова.

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