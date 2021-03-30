Николай Любимов высоко оценил вклад аграриев в региональную экономику. Об итогах сельскохозяйственной деятельности ему доложил министр продовольствия Рязанской области Борис Шемякин.

В 2020 году рост в сельском хозяйстве составил 14,5%. Средняя зарплата в увеличена на 10,2%. При этом аграрии собрали 2 950 000 тонн зерна. Это стало настоящим рекордом за всю историю. К тому же в прошлом году удалось приобрести 223 трактора, 178 зерноуборочных и 15 кормоуборочных комбайнов.

Губернатор отметил, что главы муниципалитетов эффективно вовлекают в сельхозоборот ранее не возделываемые земли. Это позволило значительно увеличить площадь угодий.

Николай Любимов отметил, что в регионе будет продолжена работа по повышению качества жизни на сельских территориях, развитию социальной инфраструктуры, строительству жилья, привлечению в АПК молодых специалистов.