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Суббота, 3 апреля, 2021
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Николай Любимов высоко оценил вклад аграриев в региональную экономику

Елена Лобанова

Николай Любимов высоко оценил вклад аграриев в региональную экономику. Об итогах сельскохозяйственной деятельности ему доложил министр продовольствия Рязанской области Борис Шемякин. 

В 2020 году рост в сельском хозяйстве составил 14,5%. Средняя зарплата в увеличена на 10,2%. При этом аграрии собрали 2 950 000 тонн зерна. Это стало настоящим рекордом за всю историю. К тому же в прошлом году удалось приобрести 223 трактора, 178 зерноуборочных и 15 кормоуборочных комбайнов. 

Губернатор отметил, что главы муниципалитетов эффективно вовлекают в сельхозоборот ранее не возделываемые земли. Это позволило значительно увеличить площадь угодий. 

Николай Любимов отметил, что в регионе будет продолжена работа по повышению качества жизни на сельских территориях, развитию социальной инфраструктуры, строительству жилья, привлечению в АПК молодых специалистов.

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