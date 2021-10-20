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Среда, 20 октября, 2021
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Николай Любимов выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Крейтина

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20 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования в связи с кончиной главы администрации Клепиковского района Николая Крейтина. Обращение опубликовано на странице главы региона ВКонтакте.

Во главе района Николай Владимирович находился с 2016 года. Губернатор отметил, что за это время чиновник сделал многое для местных жителей и по праву заслужил уважение коллег своим профессионализмом и добросовестностью.

Приношу глубокие соболезнования родным и близким Николая Владимировича, всем его коллегам. Светлая память, — написал Любимов.

Напомним, известие о кончине главы администрации Клепиковского района пришло вечером, 19 октября. У Крейтина остались жена и дочь.

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