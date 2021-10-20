Николай Любимов выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Крейтина

20 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования в связи с кончиной главы администрации Клепиковского района Николая Крейтина. Обращение опубликовано на странице главы региона ВКонтакте.
Во главе района Николай Владимирович находился с 2016 года. Губернатор отметил, что за это время чиновник сделал многое для местных жителей и по праву заслужил уважение коллег своим профессионализмом и добросовестностью.
Напомним, известие о кончине главы администрации Клепиковского района пришло вечером, 19 октября. У Крейтина остались жена и дочь.