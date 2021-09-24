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Пятница, 24 сентября, 2021
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Николай Любимов встретился со спортсменами Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

Александр Ильин
Николай Любимов встретился со спортсменами Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио
Фото: Правительство Рязанской области

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В четверг, 23 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл встречу с рязанскими спортсменами, которые в составе сборной РФ принимали участие в Летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на сайте Правительства региона.

На встрече присутствовали заслуженные мастера спорта России Мария Богачева и Евгений Луканцов, мастер спорта России международного класса Олег Гусев, их тренеры, а также Игорь Мишин, и.о. министра физкультуры и спорта. 

В Токио рязанцы добились высоких результатов. Так, Евгений Луканцов прошёл в полуфинал состязаний на байдарках-одиночках (200 м.), а Олег Гусев — до четвертьфинала. Мария Богачёва заняла 4-е место в толкании ядра и 6-е — в метании копья среди паралимпийцев.   

«Мы гордимся вашими впечатляющими успехами», — сказал губернатор.

В ходе встречи, организованной в формате открытого диалога, также затрагивались проблемы развития спорта и физической культуры в регионе. Участники высказались о необходимости закупки спортинвентаря, финансирования спортсменов и поощрения тренеров. Николай Любимов дал поручение министру ведомства разобраться с поднятыми вопросами. 

Любимов также отметил необходимость развития спортивных объектов во всех муниципальных образования Рязанской области.

  • Николай Любимов встретился со спортсменами Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио
  • Николай Любимов встретился со спортсменами Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио
  • Николай Любимов встретился со спортсменами Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

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