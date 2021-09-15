Николай Любимов: «Водоканал» должен быть под контролем рязанцев

Губернатор Рязанской области прокомментировал вопрос концессии рязанского «Водоканала».
15 сентября 20-й Арбитражный апелляционный суд оставил решение рязанского арбитражного суда без изменений. Жалоба на отказ в концессии «Водоканала» компании, которая добивалась этого, не была удовлетворена.
Глава региона отметил: областное правительство поддерживает решение мэрии о том, что нельзя отдавать «Водоканал» в концессию. Верность этой позиции подчеркнуло решение суда.
Любимов добавил, что власти готовы работать с инвесторами и обеспечивать их необходимыми условиями. Однако эти условия должны быть выгодными для рязанцев.