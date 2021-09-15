Николай Любимов: «Водоканал» должен быть под контролем рязанцев

Губернатор Рязанской области прокомментировал вопрос концессии рязанского «Водоканала».

15 сентября 20-й Арбитражный апелляционный суд оставил решение рязанского арбитражного суда без изменений. Жалоба на отказ в концессии «Водоканала» компании, которая добивалась этого, не была удовлетворена.

Глава региона отметил: областное правительство поддерживает решение мэрии о том, что нельзя отдавать «Водоканал» в концессию. Верность этой позиции подчеркнуло решение суда.

Город отказал в концессии на условиях, которые предлагались «Водоканалу». Это предприятие – фактически градообразующее, обеспечивающее водой весь город, огромный город Рязань с 540 тыс. жителей. «Водоканал» должен быть под контролем муниципалитета, то есть жителей, и если кто-то хочет внести какие-то улучшения — добро пожаловать, — сказал губернатор.

Любимов добавил, что власти готовы работать с инвесторами и обеспечивать их необходимыми условиями. Однако эти условия должны быть выгодными для рязанцев.