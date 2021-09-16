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Четверг, 16 сентября, 2021
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Николай Любимов: Ремонт автодорог в регионе остается в приоритете нашей работы

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Николай Любимов оценил ремонт дороги от Милославского до Скопина. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и проекта «Единой России» «Безопасные дороги».

Автодорога от поселка Милославское до Скопина будет полностью приведена в порядок, и жители района смогут комфортно по ней передвигаться. Ремонт автодорог в регионе остается в приоритете нашей работы, поскольку этот вопрос существенно влияет на качество жизни людей, – отметил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов.

16 сентября он посетил Милославский район. Глава региона проинспектировал результаты ремонта автодороги «Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское», который был проведен в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и партпроекта «Безопасные дороги».

На участке автодороги протяженностью 4 км были отремонтированы дорожное покрытие, водопропускная система, выполнено укрепление обочин, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка. Работы проводились с марта по август. На эти цели из бюджета было выделено 45 млн рублей.

Глава администрации, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Милославского района Михаил Ромодин отметил, что в последние годы в муниципальном образовании значительно активизировался дорожный ремонт, используются современные технологии, большое внимание уделяется общественному контролю за реализацией проектов и соблюдению гарантийных обязательств подрядчика. В 5 раз увеличился объем финансирования ремонта местных автодорог.

Николай Любимов поручил проработать вопрос о включении оставшегося участка этой дороги протяженностью 12 км в план ремонта на следующий год.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 5 экз. Дата изготовления 16.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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