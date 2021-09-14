Николай Любимов поручил начать отопительный сезон с наступлением холодов

Во вторник, 14 сентября, в Рязани состоялось заседание регионального правительства, на нём обсуждался вопрос обеспечения теплом домов и социальных объектов.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил: пустить в дома тепло нужно именно тогда, когда похолодает, независимо от установленных сроков.

Ряд регионов ускоряет подключение к отоплению, — отметил он. — Прошу профильные ведомства рассмотреть такую возможность в Рязанской области.

Подачу тепла с приходом холодов необходимо организовать не только в жилые дома, но и в социальные объекты. Профильным организациями поручено оперативно доработать вопросы по пуску отопительных систем.