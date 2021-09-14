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Вторник, 14 сентября, 2021
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Николай Любимов поручил начать отопительный сезон с наступлением холодов

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Николай Любимов поручил начать отопительный сезон с наступлением холодов

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Во вторник, 14 сентября, в Рязани состоялось заседание регионального правительства, на нём обсуждался вопрос обеспечения теплом домов и социальных объектов.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил: пустить в дома тепло нужно именно тогда, когда похолодает, независимо от установленных сроков.

Ряд регионов ускоряет подключение к отоплению, — отметил он. — Прошу профильные ведомства рассмотреть такую возможность в Рязанской области.

Подачу тепла с приходом холодов необходимо организовать не только в жилые дома, но и в социальные объекты. Профильным организациями поручено оперативно доработать вопросы по пуску отопительных систем.

Прошу главу администрации города Рязани Елену Сорокину взять эту тему в областном центре под личный контроль. Глав всех других муниципальных образований, министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области прошу активно включиться в эту работу, – сказал Любимов

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