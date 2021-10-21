Николай Любимов отметил важность федерального центра для выполнения социальных обязательств перед рязанцами

Губернатор Рязанской области, комментируя поправки в Бюджетный кодекс, подчеркнул значимость поддержки федерального центра для выполнения социальных обязательств перед рязанцами в период пандемии.

В четверг, 21 октября, в Госдуме РФ приняли в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым Правительство сможет в ряде случаев вносить по согласованию со специальной комиссией изменения в сводную бюджетную роспись без изменения закона о федеральном бюджете.

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров, комментируя обсуждаемый проект, заявил, что эти поправки закрепят временные нормы, принятые для борьбы с пандемией в 2020 году, и позволят оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации.

Макаров отметил, что объёмы социальных обязательств возросли до 1 трлн. 42 млрд. рублей, и в следующем году увеличатся ещё до 1 трлн. 332 млрд. рублей.

Николай Любимов заявил о важности периода формирования федерального бюджета для Рязанской области.