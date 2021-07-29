Николай Любимов: «Наши показатели роста в промышленности выше общероссийских»

— По итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 108,1%. Наши показатели роста выше общероссийских, по РФ этот показатель – 104,4%. В обрабатывающих отраслях у нас рост – 108,6%, по РФ – 106,4%. Мы стараемся всесторонне модернизировать экономику. Это станет прямым путем к созданию высокооплачиваемых рабочих мест, улучшению делового климата, развитию системы поддержки частных инвестиций, — отметил Николай Любимов.