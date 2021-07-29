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Четверг, 29 июля, 2021
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Николай Любимов: «Наши показатели роста в промышленности выше общероссийских»

Елена Лобанова
Николай Любимов: «Наши показатели роста в промышленности выше общероссийских»
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В четверг, 29 июля, Николай Любимов встретился с руководителями ведущих предприятий и органов власти Шиловского района. Во время встречи губернатор отметил, что региональные показатели промышленного роста выше общероссийских. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. 

Глава региона отметил, что в самый сложный период пандемии регион продемонстрировал способность сохранять социально-экономическую ситуацию. 

— По итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 108,1%. Наши показатели роста выше общероссийских, по РФ этот показатель – 104,4%. В обрабатывающих отраслях у нас рост – 108,6%, по РФ – 106,4%. Мы стараемся всесторонне модернизировать экономику. Это станет прямым путем к созданию высокооплачиваемых рабочих мест, улучшению делового климата, развитию системы поддержки частных инвестиций, — отметил Николай Любимов. 

Губернатор подчеркнул, что в Рязанской области необходимо максимально активизировать восстановление реального сектора экономики. 

— Следует эффективнее задействовать возможности национальных и других проектов. Под особым контролем – трудовые ресурсы, в том числе создание безопасных условий труда, формирование достойной заработной платы, соблюдение трудовых прав граждан, создание условий для профессионального роста, — заключил глава региона Николай Любимов.

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