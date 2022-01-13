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Четверг, 13 января, 2022
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Николай Любимов заявил о необходимости обеспечивать аграриев современной техникой

7info7
Николай Любимов, губернатор Рязанской области

В 2021 году парк техники в агропредприятиях и фермерских хозяйствах региона значительно обновился. Инвестиции в модернизацию парка сельхозтехники в прошлом году превысили уровень 2020 года на 10%, информирует региональное правительство.

Рязанские аграрии приобрели 266 тракторов, 181 зерноуборочный комбайн, 13 кормоуборочных комбайнов и 291 единицу прочей сельхозтехники. Таким образом, в прошедшем году парк техники обновился наиболее масштабно за последние 13 лет. Благодаря активному обновлению парка в последнее время, доля техники возрастом 3 года и менее достигла: среди комбайнов – 34%, тракторов – 19%.

Позитивная динамика достигнута благодаря комплексу мер государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, с 2021 г. введены дополнительные меры государственной поддержки малых хозяйств: фермерам и микропредприятиям при покупке зерноуборочных комбайнов, сеялок, посевных комплексов и опрыскивателей из регионального бюджета компенсируется 20% стоимости.

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В регионе активно используют программы лизинга: более трети новой техники в Рязанской области передаётся предприятиям в лизинг от АО «Росагролизинг». Также благодаря соглашениям с ведущими российскими заводами-производителями сельхозтехники, предприятия Рязанской области приобретают машины по специальной сниженной цене. За последние годы доля сельхозтехники отечественного производства у рязанских аграриев заметно выросла.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя данные, приведенные министерством, подчеркнул, что масштабы ввода современной техники должны сохраняться, пока в этом есть необходимость.

– Темп обновления парка сельхозтехники отвечает потребностям отрасли. Для этого реализуются все необходимые меры поддержки, и в 2022 году эта работа будет обязательно продолжена. У аграриев Рязанской области должна работать самая современная техника, это даст положительный эффект для всей экономики региона, – подчеркнул глава региона.

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