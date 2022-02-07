Николай Любимов: В этом году на ремонт дорог в Рязани мы выделяем в 2 раза больше средств, чем в прошлом

7 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание по реализации в регионе проекта «Безопасные и качественные дороги». В совещании приняли участие зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, руководитель Минтранса Рязанской области Вадим Решетник, представители подрядных оранизаций.

Николай Любимов подчеркнул, что совещание проводится заблаговременно, накануне старта строительного сезона. К нему губернатор поручил подготовиться заблаговременно, проверить дорожную технику, провести все необходимые процедуры, чтобы незамедлительно выйти на торги. При этом Любимов отметил: строительство и ремонт дорог – это не только приведение их в нормативное состояние, но и повышение безопасности дорожного движение, улучшение транспортной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем.

– Надо заранее решить все вопросы с наличием недостающих ресурсов, специалистов. Только тогда можно будет выйти на запланированные объемы и не сорвать сроки, – отметил глава региона.

Любимов сообщил: не менее половины региональных автодорог будут приведены в нормативное состояние в 2024 году. По качеству они не должны уступать федеральным. Работы предстоит выполнить на участках, протяжённость которых более 200 км. Из них 12 км – это улицы Рязани.

– В этом году на ремонт дорог в Рязани мы выделяем в 2 раза больше средств, чем в прошлом. Сумма серьезная. Мы заявили, что Рязань должна стать столицей хороших дорог в ближайшие 2-3 года. Нужно сделать всё, чтобы эта сложная, но выполнимая задача была решена как можно быстрее. Пряники закончились! Снисхождений не ждите, — заявил губернатор.

Реклама

В ходе совещания подрядчики отчитались о своей работе за 2021 год и озвучили проблемы, с которыми столкнулись. Среди них – резкое подорожания материалов. Вадим Решетник отметил, что в соответствии с дорожной картой во втором квартале этого года будет готов рабочий инструмент по компенсации недополученных доходов из-за увеличения стоимости материалов в рамках дорожного строительства.