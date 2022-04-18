Николай Любимов: Товарооборот Рязанской области с Индией увеличился более чем в 27 раз

18 апреля в Индии начала работу бизнес-миссия Рязанской области. В составе делегации – зампред регионального правительства Артём Никитин, руководители и специалисты институтов поддержки и развития бизнеса Рязанской области, предприниматели-экспортёры. Возглавляет делегацию губернатор Николай Любимов.

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В первый день работы международной бизнес-миссии глава региона провёл рабочую встречу с генеральным консулом РФ в Мумбаи Алексеем Суровцевым, руководителем представительства Российского экспортного центра в Индии Тимуром Векиловым, представителем ВЭБ РФ в Мумбаи Александром Перминовым, представителем Торгпредства РФ в Мумбаи Сергеем Нечунеевым. По словам Любимова, за год товарооборот Рязанской области с Индией составил более 500 миллионов долларов и увеличился более чем в 27 раз. Регион экспортирует в Индию радиолокационную аппаратуру, кровельные материалы, автоприцепы, изделия из пластмассы, кожу, контрольно-измерительное оборудование. Индия в свою очередь поставляет в Рязани пищевые масла, жиры, электронику, средства для обработки кожи, изделия из чермета, химическую продукцию. Николай Любимов выразил надежду на укрепление сотрудничества с Индией по многим направлением. Говоря о цели бизнес-миссии он отметил:

— Мы приехали, чтобы найти новых партнеров и друзей. Рассчитываем на диалог, который в итоге даст четкое понимание перспектив общей взаимовыгодной работы, а они, безусловно, есть. Ждать, когда все успокоится, наладится и изменится в мире, нельзя. На вызовы надо отвечать.

Обсуждая вопросы торгово-экономического сотрудничества, губернатор предложил провести в Рязанской области реверсные бизнес-миссии предпринимателей Индии.

— Для нас крайне важно видеть встречный интерес, видеть, что у нас здесь действительно есть поддержка в плане и организаций, и конкретных людей, которые реально могут помочь нашим предприятиям и региону в целом по выстраиванию деловых и партнерских взаимоотношений.

По словам генконсула РФ в Мумбаи Алексея Суровцева, Рязанская область стала первым российским регионом, приехавшим в Индию с бизнес-миссией после введения коронавирусных ограничений.