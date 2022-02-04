Николай Любимов: Рязань станет столицей стартапов

В пятницу, 4 февраля, в конгресс-отеле «Амакс» прошел форум стартапов «От идеи до старта». Участие в нём принял губернатор Николай Любимов, заместитель председателя правительства региона Артем Никитин, и.о. директора АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» Устин Богачев, директор инвестиционного бизнес-инкубатора ФБГОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина» Андрей Цветков, представители предприятий Рязанской области, инфраструктуры поддержки бизнеса и студенты образовательных организаций региона.

Губернатор Николай Любимов отметил, что в последние годы регион уверенно лидирует по целому ряду экономических показателей, в том числе по объему экспорта, инвестиций, повышению производительности труда. В настоящее время для динамичного движения вперед необходима новая точка роста. «Мы запускаем в Рязанской области комплексную программу мероприятий по сопровождению стартап-проектов. Ставка именно на это направление была сделана неслучайно. Сегодня в любой сфере больше всего ценятся свежие, инновационные идеи. И нестандартно мыслящие кадры. Это основные слагаемые любого проекта, нацеленного на развитие. Тем более прорывного характера, на которые мы ориентируемся», – сказал Губернатор. По его словам, программа нацелена на молодых рязанцев. Участие в ней позволит студентам, выпускникам рязанских вузов получить максимальную поддержку в сопровождении своих инновационных проектов и доведении стартапа до рынка, а также обеспечит возможность развиваться в регионе.

Губернатор отметил, что к концу этого года будет достроена первая очередь технопарка, где для разработчиков бизнес-проектов на основе уникальных идей бесплатно будет выделено более тысячи квадратных метров площадей. По завершении реконструкции в 2023 году здания бывшей электроподстанции на улице Соборной все помещения комплекса на безвозмездной основе будут предоставлены в распоряжение руководителям самых перспективных стартапов.

– Систему поддержки стартапов я предлагаю дополнить еще одним современным инструментом. У нас будет создан региональный венчурный фонд инвестиций по поддержке инновационных стартапов, – сказал Николай Любимов. – Сегодня наши предприятия промышленного сектора остро нуждаются в свежих идеях. Благодаря фонду молодые разработчики со своими проектами смогут претендовать не только на региональные субсидии на развитие. Но и получать полный объем финансирования на реализацию своих стартапов.

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Это будет один из первых в России региональных венчурных фондов, направленный на поддержку инновационных разработок. Губернатор подчеркнул, что экономическому блоку регионального правительства дано поручение в кратчайшие сроки запустить этот формат финансовой поддержки.

– Со своей стороны могу сказать, что беру эту тему под свой контроль. Я войду в состав инвестиционного комитета венчурного фонда, чтобы иметь возможность лично встречаться с каждым разработчиком и автором инновационных идей, – сказал Николай Любимов. – Я бы очень хотел, чтобы в каждой аудитории наших вузов, на каждом сайте, включая сайт регионального правительства, была информация, куда обратиться автору перспективной разработки, чтобы получить помощь. Каждый студент и молодой специалист должны узнать, что могут смело творить, придумывать, предлагать. Все достойные идеи непременно будут востребованы.

В ходе форума участники мероприятия смогли ознакомиться с действующими мерами государственной поддержки инновационных предприятий. Кроме того, речь шла о потребностях промышленных предприятий в поддержке инновационных проектов и венчурном финансировании, а также об опыте рязанских предпринимателей, успешно воплотивших в жизнь стартапы.

По итогам форума будет подготовлен проект поручений органам исполнительной власти и институтам развития бизнеса Рязанской области, направленных на разработку и введение в действие новых региональных мер поддержки инициаторов инновационных проектов.